Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.3 комментария
Al Jazeera сообщил о гибели 600 палестинцев у пунктов помощи в Газе за месяц
С конца мая в секторе Газа при атаках на пункты гуманитарной помощи погибли почти 600 палестинцев, а число раненых превысило 4 тыс. человек, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Почти 600 палестинцев были убиты в секторе Газа возле пунктов выдачи гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. В сообщении отмечается, что с 27 мая погибло не менее 583 человек, а ранены свыше 4 тыс.
Жители Газы собирались у пунктов распределения Фонда гуманитарной помощи, который действует под контролем Израиля и США. Убийства происходят практически ежедневно. Международные организации предупреждают, что 2,1 млн человек в анклаве сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а помощь поступает нерегулярно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций ранее обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных миссий в Палестине. В секторе Газа отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев.