Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.16 комментариев
Польша осудила статью Times of Israel о «ревизионисте Холокоста» Навроцком
Польский МИД выразил протест в связи с тем, что израильское издание Times of Israel назвало избранного президента Польши Кароля Навроцкого «ревизионистом Холокоста», сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский.
Как заявила Times of Israel, «консервативный ревизионист Холокоста Кароль Навроцкий выиграл польские президентские выборы». В материале сказано, что Навроцкий «сделал ревизионизм Холокоста частью своей кампании», передает РИА «Новости».
Вроньский сообщил, что польское посольство в Израиле передало изданию письмо с протестом против использования слов holocaust revisionist в отношении Навроцкого. В МИД Польши считают такую формулировку несправедливой и неточной, а также вызывающей опасения из-за исторического контекста.
«Мы уважаем редакционную оценку, но эта оценка с использованием этого термина вызывает – особенно в Польше – очень опасные ассоциации», – сказал Вроньский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти Польши и активно участвовал в дискуссиях по теме Холокоста и роли в нем поляков.