Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.5 комментариев
Началось поэтапное подключение электросети в Запорожской области
В Запорожской области подключили к электросети 20% потребителей
В регионе приступили к постепенному восстановлению электроснабжения, обеспечив электричеством примерно пятую часть всех потребителей в южной части.
Поэтапное подключение потребителей к электросети началось в Запорожской области, передает ТАСС. По словам губернатора Евгения Балицкого, уже запитано около 20% от общего числа абонентов, преимущественно в южной части региона.
В своем телеграм-канале Балицкий подчеркнул: «В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей».
По словам Балицкого, специалисты продолжают работать над восстановлением всей энергосистемы, а подключение новых абонентов ведется в непрерывном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории Запорожской области отсутствует электроэнергия.
В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки дронами, в результате которой более 600 тыс. человек остались без света.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти России сделают все возможное для стабилизации обстановки в Запорожской области.