Началось поэтапное подключение электросети в Запорожской области

В Запорожской области подключили к электросети 20% потребителей

Tекст: Денис Тельманов

Поэтапное подключение потребителей к электросети началось в Запорожской области, передает ТАСС. По словам губернатора Евгения Балицкого, уже запитано около 20% от общего числа абонентов, преимущественно в южной части региона.

В своем телеграм-канале Балицкий подчеркнул: «В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей».

По словам Балицкого, специалисты продолжают работать над восстановлением всей энергосистемы, а подключение новых абонентов ведется в непрерывном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории Запорожской области отсутствует электроэнергия.

В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки дронами, в результате которой более 600 тыс. человек остались без света.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти России сделают все возможное для стабилизации обстановки в Запорожской области.