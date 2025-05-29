Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на встрече с многодетными семьями, отмеченными государственными наградами, он подчеркнул, что ситуация в регионе непростая, но государство намерено реагировать на вызовы, передает ТАСС.

Путин отметил: «Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше». Эти слова прозвучали в ответ на выступление одной из семей из Запорожской области.

Глава государства также уточнил, что российские власти будут обеспечивать эффективную реализацию всех программ поддержки, в том числе для многодетных семей, на всей территории России, вне зависимости от места проживания семей.

На прошлой неделе на линии соприкосновения Запорожской области и ДНР стартовали бои за освобождение участка, находящегося под контролем украинских военных, в районе Новополя и Зеленого Поля. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запорожское направление вышло из статического состояния. В марте российские силы прорвали оборону противника на Запорожском фронте.