Песков отказался комментировать работу Мединского на переговорах

Песков не стал оценивать действия Мединского на переговорах с Киевом

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков не стал оценивать работу помощника президента Владимира Мединского в качестве главы российской делегации на переговорах с Украиной, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря, «работа только началась».

Песков отметил: «Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию. Само по себе это уже говорящая должность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране.

Россия предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.