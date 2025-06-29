Эксперт объяснил, почему в спортзале непременно нужно снимать кольца

Tекст: Ирма Каплан

Прежде всего, поясняет Дитта, из-за микробов. Недавний опрос любителей носить кольца всегда и везде показал, что 66% из них никогда не чистят свои украшения, несмотря на рекомендации делать это хотя бы каждые шесть месяцев.

Кроме того, кольцо может стать настоящим рассадником бактерий, если к нему добавятся пот, грязь и пыль от тренажеров, предупредил эксперт.

«Ювелирные изделия, которые вы носите во время упражнений, собирают бактерии, которые могут вызывать покраснение кожи, сыпь или инфекции. Если ваша кожа вокруг кольца начинает выглядеть болезненной или воспаленной, это явный признак того, что нужно сделать перерыв в носке кольца и тщательно его очистить», – сказал Дитта Daily Mail.

Металлические гантели, гири и штанги прочные, а ювелирные металлы, такие как золото и платина, могут царапаться, гнуться или иметь вмятины при многократном контакте.

По словам Дитты, постоянное сжатие и трение во время тренировок ослабляют кольцо и могут расшатывать камни. Повреждение может быть не очевидным сразу, но оно быстро накапливается с течением времени.

Хотя бриллианты твердые, они также могут расколоться или треснуть при достаточно сильном ударе, риск еще выше для колец с более мягкими драгоценными камнями, такими как сапфиры или изумруды.

Он напомнил также, что упражнения усиливают приток крови и могут привести к опуханию пальцев, то есть кольцо, которое идеально подходит в состоянии покоя, может стать слишком тесным во время тренировки, из-за чего его будет трудно или больно снять.

Разлом кольца может произойти, когда оно цепляется за тренажер или снаряд, а вы с силой тянете палец в другую сторону, вызывая серьезные повреждения кожи, сухожилий или костей.

Наконец, потные пальцы и энергичные движения могут повысить риск того, что кольцо незаметно соскользнет и потеряется. К тому же пот в спортзале, грязь и химикаты от чистящих средств для зала могут нанести вред как вашей коже, так и кольцам. Грязь и пот, попадая на поверхность кольца, делают его тусклым и ускоряют износ металлов и камней.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, худеть с макаронами, рисом и картофелем в рационе возможно, если охлаждать их и делать повторный разогрев.