Маск указал на путь в долговое рабство через законопроект Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Маск сделал репост высказывания профессора Принстонского Университета и специалиста по макроэнергетическим системам Джесси Д. Дженкинса, который распекает положения об энергетике в «Одном большом ужасном законопроекте» республиканцев, как он выразился.

Дженкинс отмечает, что они настолько плохи, что хочется узнать, кто может хотеть такого?

«Автопроизводители страны этого не хотят. Электроэнергетические компании этого не хотят. Разработчики центров обработки данных не хотят этого. Производители в энергоемких отраслях промышленности не хотят этого», – перечислил профессор.

Маск соглашается с ним, добавив к своему репосту несколько строк.

«Хороший вопрос. Кто? В то же время этот законопроект повышает потолок госдолга на пять трлн долларов, что является самым большим повышением в истории и ставит Америку на путь быстрого перехода в долговое рабство!» – написал Маск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, написал в соцсети под его постом.