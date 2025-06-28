В Детройте разбросали накопления владельца автомойки с вертолета

В Детройте сбросили сбережения владельца автомойки с вертолета по его завещанию

Tекст: Вера Басилая

«Денежный дождь» обрушился на жителей Детройта по последней воле скончавшегося владельца автомойки, сообщает канал «360».

С вертолета были сброшены все его сбережения, чтобы люди смогли их подобрать.

Власти заранее перекрыли одну из городских улиц для предотвращения аварийных ситуаций во время проведения акции.

Местные жители всего за полчаса собрали все разлетевшиеся купюры.

В Сан-Диего преступник выбросил крупную сумму денег из окна автомобиля, скрываясь от полиции.