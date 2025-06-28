Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.3 комментария
В Детройте разбросали накопления владельца автомойки с вертолета
В Детройте сбросили сбережения владельца автомойки с вертолета по его завещанию
В центре Детройта прохожие за полчаса собрали десятки тысяч долларов, которые были сброшены с вертолета по завещанию владельца автомойки.
«Денежный дождь» обрушился на жителей Детройта по последней воле скончавшегося владельца автомойки, сообщает канал «360».
С вертолета были сброшены все его сбережения, чтобы люди смогли их подобрать.
Власти заранее перекрыли одну из городских улиц для предотвращения аварийных ситуаций во время проведения акции.
Местные жители всего за полчаса собрали все разлетевшиеся купюры.
В Сан-Диего преступник выбросил крупную сумму денег из окна автомобиля, скрываясь от полиции.