Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Ямальцы предложили Путину создать номинацию в конкурсе за звание молодежной столицы
Молодежь из Ямало-Ненецкого округа предложила создать отдельную номинацию для малых городов в конкурсе за звание молодежной столицы страны.
Во время открытия молодежных центров в регионах России, в котором по видеосвязи участвовал президент, молодежь Ямала выступила с инициативой, передает ТАСС. Представитель округа отметила, что Ямал уже дважды становился финалистом конкурса, однако соревноваться с крупными городами, такими как Москва или Нижний Новгород, сложно. Она предложила ввести отдельную номинацию для малых городов, которых в России более ста, и назвать ее «Город молодых». Девушка подчеркнула, что эта идея могла бы поддержать молодежные инициативы в небольших населенных пунктах. Конкурс за звание молодежной столицы России ежегодно проводится Федеральным агентством по делам молодежи, а в 2025 году победителями стали Омск и Пермь после народного голосования на портале госуслуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил важную роль молодых участников спецоперации на Украине как примера для всего общества. Путин призвал активнее привлекать героев спецоперации на Украине к воспитанию молодежи. Глава государства также заявил, что зарплаты студотрядовцев остаются недостаточными.