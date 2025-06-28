Воронежского полицейского арестовали по делу о поджоге подстанций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ТАСС, суд в Воронежской области удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для сотрудника Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Полицейского подозревают в совершении диверсии, предусмотренной частью первой статьи 281 УК России. Подозреваемого допросили по делу, он дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте преступления.

Следователи сообщили, что продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательственной базы. В скором времени подозреваемому планируется предъявить официальное обвинение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после поджога четырех полицейских автомобилей в Архангельске. В Архангельске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Мошенники ранее пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино.