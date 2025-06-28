Press TV: Иран проводит похороны погибших в конфликте с Израилем

В Иране начались похороны погибших военных, ученых и гражданских

Tекст: Мария Иванова

В Иране проходят похороны погибших в ходе недавнего 12-дневного конфликта с Израилем, сообщает Press TV. В церемонии принимает участие президент страны Масуд Пезешкиан, на кадрах телеканала видно, что он присутствует среди собравшихся.

Согласно публикации, на кладбищах прощаются более чем с 60 иранцами, среди которых есть высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Все они стали жертвами израильских атак, направленных против Ирана в середине июня, передает РИА «Новости».

Telegram-канал Press TV цитирует сообщение: «Проходят похороны более 60 иранцев, включая высших военных командиров и ученых-ядерщиков, погибших во время израильской агрессии против страны».

По данным официального представителя министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура, число погибших в результате атак Израиля достигло 627, еще 4870 человек получили ранения. Израиль начал военную операцию ночью 13 июня, обвинив Иран в тайной разработке военной ядерной программы. Целями ударов стали ядерные объекты, руководящий состав армии, ведущие физики-ядерщики и авиабазы.

В ответ на обвинения Тегеран выступил с серией ответных атак. В течение 12 дней стороны наносили удары друг другу. К конфликту присоединились США, 22 июня совершив разовую атаку по ядерным объектам Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли удар ракетами по американской базе Эль-Удейд в Катаре, при этом власти Ирана подчеркнули, что не стремятся к дальнейшей эскалации.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после ответного удара Иран «выпустил пар», и теперь возможно добиться мира на Ближнем Востоке. Он сообщил, что между Израилем и Ираном достигнута договоренность о перемирии, которое в течение суток должно привести к официальному окончанию 12-дневной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек. Число пострадавших превысило 4870.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».