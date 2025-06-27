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    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    16 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    13 комментариев

    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    27 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Маск написал под постом Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Америка – большой сатана или величайший сатана?» Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном. Он также сообщил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

    Комментарии (2)
    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    26 июня 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Китай подписали торговую сделку, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», – заявил президент США, выступая в Белом доме.

    Трамп также заявил, что у США есть «несколько отличных сделок». В частности, он не исключил «большого» соглашения с Индией. Президент США отметил, что ожидает открытия индийского рынка для американских товаров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и США подписали предварительную торговую сделку в мае. США решили снизить пошлины на китайские товары с 145% до 55%. Китай согласился уменьшить свои тарифы с 125% до 10%.

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    27 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых военных ударов по Ирану в случае, если разведка предоставит данные о достижении опасного уровня обогащения урана.

    На вопрос журналистов о вероятности подобных действий Трамп ответил: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана и о планах провести переговоры с Тегераном.

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    27 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги.

    Новый налог затрагивает американские технологические компании, что, по словам Трампа, является «прямым и вопиющим нападением» на США, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что торговля с Канадой и так всегда была непростой, напомнив о многолетних пошлинах до 400% на американские молочные продукты. Трамп также подчеркнул, что Канада фактически повторяет шаги Евросоюза, который обсуждает введение аналогичного налога для США.

    Американский президент сообщил, что Соединенные Штаты уведомят Канаду о размере пошлин, которые ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение ближайших семи дней. Он добавил, что обсуждение торговых вопросов с Канадой остановлено до дальнейшего уведомления.

    Ранее Трамп заявил, что США рассматривают возможность заключения отдельного соглашения с Канадой о присоединении к создаваемой американской системе противоракетной обороны «Золотой купол».

    В начале мая Трамп призвал руководство Канады «никогда не говорить "никогда"», несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни о том, что его страна «не продается».

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    27 июня 2025, 08:02 • Новости дня
    Судоходные компании изменяли сообщения о флагах в Ормузском проливе

    Tекст: Александра Юдина

    Судоходные компании начали скрывать настоящую принадлежность своих судов в Ормузском проливе на фоне угроз атак, пишет Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Windward.

    Аналитики Windward отметили, что с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 необычное радиосообщение с информацией, отличающейся от стандартной практики, например, заявляя о перевозке российской нефти или принадлежности Китаю, передает РИА «Новости».

    Эксперты сообщили, что обычно подобные суда информируют о своих маршрутах или грузах для защиты от пиратов, однако сейчас они изменили стратегию из-за опасности нападений на фоне кризиса между Израилем и Ираном.

    Генеральный директор Windward Эми Дэниел пояснил, что из-за сложной структуры судоходства сложно определить настоящего владельца судна. Он также добавил, что суда, имеющие отношение к Британии, США и Израилю, находятся под более высокой угрозой нападений.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

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    27 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    27 июня 2025, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

    CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.

    Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

    По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

    Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

    Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

    Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

    Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

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    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    27 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Иран назвал поддержку Мерца «агрессии» Израиля неуважением к народу Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал поддержку канцлером Германии Фридрихом Мерцем «агрессии» Израиля проявлением неуважения к собственному народу и памяти о Второй мировой войне.

    По словам Багаи, канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия Израиля против Ирана, проявил неуважение к народу Германии и памяти о событиях Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По его словам, «канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия агрессора, совершающего геноцид, все больше отдаляется от правильной стороны истории.

    Дипломат также отметил, что для государственного деятеля «недопустимо игнорировать нарушающие международное право акты агрессии и оправдывать такое преступление».

    Багаи добавил, что руководитель страны с историческим наследием Берлина 1945 года, пренебрегающий принципом «нет войне» и поддерживающий агрессию, военные преступления и геноцид, не только удаляется от исторической правды, но и демонстрирует неуважение к коллективной памяти нации. Он также напомнил, что Иран не забудет поставки химического оружия Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны и добавил, что история не прощает подобных поступков.

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    Напомним, Фридрих Мерц заявил, что операция Израиля против Ирана – «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Он выразил уважение к израильской армии и руководству, отметив, что не видит оснований для критики ударов Израиля и США по Ирану.

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ направила обращение в прокуратуру с требованием расследовать заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мерца самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

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    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

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    27 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для обмана Ирана

    WSJ: Нетаньяху намеренно перенес свадьбу сына для дезинформации Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно использовал подготовку к свадьбе сына как элемент дезинформации, чтобы скрыть планы военной операции против Ирана, сообщили источники в израильской и американской разведках The Wall Street Journal (WSJ).

    Нетаньяху использовал сообщение о свадьбе сына Авнера как отвлекающий маневр перед военной операцией против Ирана. По данным The Wall Street Journal, за несколько дней до атаки Нетаньяху публично объявил о намерении уйти в отпуск для празднования свадьбы 16 июня, чтобы иранское руководство не ожидало израильских ударов до 17 июня, передает ТАСС.

    Заявление премьера и освещение свадьбы в СМИ были рассчитаны на создание ложного впечатления о спокойствии и отсутствии угрозы нападения. Близкие к Нетаньяху, включая самого жениха, не знали о настоящих планах и были поставлены перед фактом необходимости переноса свадьбы из-за начала боевых действий.

    WSJ отмечает, что это было частью более широкой кампании по дезинформации, в которую входили также организованные утечки о разногласиях между Израилем и США по поводу военной операции. Трамп до последнего поддерживал дипломатическое урегулирование.

    В интервью израильским СМИ 19 июня Нетаньяху сообщил, что его семья заплатила «личную цену», поскольку свадьба сына была вновь перенесена из-за ракетной угрозы.

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    Ранее Трамп призвал завершить судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или помиловать его.

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершился.

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    27 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    FT: Семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил сын президента США Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

    Семья президента США Дональда Трампа потеряла значительные суммы из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Эрика Трампа газете Financial Times. По его словам, если бы Дональд Трамп не баллотировался на пост главы государства, их семейное состояние было бы значительно больше.

    «На самом деле, я бы сказал, что у нас было бы гораздо больше нулей, если бы мой отец изначально не баллотировался. Судебные издержки, потери, которые понесла наша семья, были астрономическими», – подчеркнул Эрик Трамп.

    Он добавил, что только на защиту от обвинений, связанных с Россией, семья потратила около 500 млн долларов. По словам Эрика Трампа, эти средства были вынужденно направлены на борьбу со «спекуляциями, фальшивыми мистификациями и грязными досье о немыслимых вещах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, назвав это победой для верховенства права. Рост судебных расходов может вызвать проблемы с финансами у президента США Дональда Трампа.

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    27 июня 2025, 14:21 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    В видеообращении к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета Пезешкиан заявил, что 13 июня Израиль и США совершили вооруженные атаки на объекты мирной ядерной программы Ирана, находящиеся под контролем Международного агентства по атомной энергии, что стало «грубым нарушением всех международных правил и непоправимым ударом по статусу режима нераспространения», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что инцидент произошел на фоне непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Пезешкиан призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ «более ответственно относиться к агрессорам и поджигателям войны».

    Издание Times of Israel писало, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии после недавних атак.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

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    27 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что «в вашем сопротивлении вы не в одиночестве».

    Он подчеркнул, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ, опасно нарушают международное право и положения Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС.

    Такое заявление Лукашенко сделал в ответ на видеообращение Пезешкиана, который поблагодарил страны, осудившие «вопиющую агрессию» против Ирана. Президент Ирана отметил, что саммит ЕАЭС является площадкой для демонстрации коллективной позиции государств, решительно осуждающих такие действия и связанные с ними угрозы.

    Пезешкиан также призвал отвергнуть «политику умиротворения» по отношению к Израилю, заявив, что эта страна нарушает права человека.

    Ранее Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия.

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    27 июня 2025, 11:55 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удар по базе «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные самолеты Израиля совершили авиаудар по ключевому объекту командования «Хезболлы» в южной части Ливана, повредив инфраструктуру движения.

    Об авиаударе по объекту «Хезболлы» на юге Ливана сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

    Согласно заявлению, израильские истребители атаковали инфраструктуру, которую движение использовало для управления огнем и обороной.

    Армия Израиля подчеркнула, что наличие этого центра, а также попытки его восстановления, являются «вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить группировку «Хезболла». «Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

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    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля

    Иранская контрразведка начала кампанию по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки «Моссад», нанесших Ирану колоссальный ущерб в ходе недавней 12-дневной войны. Уже идут массовые аресты и даже казни. По каким признакам Иран вычисляет шпионов Израиля и с какими трудностями неизбежно столкнется Исламская республика? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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