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Протестующие заблокировали выезд архиепископа Микаеля к следователям в Ереван
Верующие не выпустили из Эчмиадзина архиепископа Микаеля на допрос к следователям
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаель Аджапахян, которому предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, добровольно решил явиться в Следственный комитет Армении, но верующие заблокировали ему выезд.
Архиепископ Микаель Аджапахян, которому предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, добровольно решил явиться в Следственный комитет Армении, передает ТАСС.
Директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископ Натан Ованнисян зачитал решение Армянской апостольской церкви и призвал граждан поддерживать церковь законными способами.
«Святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации и всеми законными способами продолжить поддержку Церкви», – заявил Ованнисян.
Местные СМИ показали, что протестующие верующие заблокировали выезд автомобиля с архиепископом с территории резиденции католикоса, не дав ему поехать в Ереван. Ранее они также не позволили силовикам войти на территорию Святого Эчмиадзина для задержания архиепископа.
На прошлой неделе архиепископ Баграт Галстанян взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме.
В пятницу силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. В итоге силовики Армении не смогли задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна из-за сопротивления верующих.
Следственный комитет Армении инициировал расследование после вмешательства граждан при попытке задержания архиепископа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.