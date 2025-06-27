Посол рассказал о росте числа желающих переехать из Норвегии в Россию

Посольство в Осло начало получать обращения о переезде в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Посол России в Осло Николай Корчунов сообщил о регулярных обращениях иностранных граждан в российское посольство в Норвегии с вопросами о переезде в Россию. По его словам, каждый месяц диппредставительство получает три-пять таких запросов, не только от граждан Норвегии, но и от других иностранцев, постоянно проживающих в этой стране, передает РИА «Новости».

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу», – заявил Корчунов.

Он отметил, что основная часть обращающихся – молодые люди, которые связывают свое будущее с Россией, разделяют традиционные ценности, а также планируют работать и создавать семью в стране. По словам посла, востребована и программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Такой документ позволяет иностранцам временно проживать в России без подтверждения знания русского языка, если они не принимают политику своих стран.

Ранее шеф-повар из Германии Максим Житников получил российское гражданство после обращения к президенту Владимиру Путину.