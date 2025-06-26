Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.2 комментария
Главы администраций Колпинского района и Колпино задержаны в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации города Колпино Дмитрий Кохно, сообщил СК.
Чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, Логвиненко и Кохно с декабря 2024 года по июнь 2025 года получили не менее 9,2 млн рублей от генерального директора компании, занимающейся благоустройством Колпино. Деньги были переданы через посредника за покровительство коммерческой деятельности и содействие в заключении государственных контрактов.
Чиновники задержаны сотрудниками СК и оперативниками ФСБ. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Следствие продолжает действия по установлению других эпизодов и возможных участников преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали госсекретаря Республики Дагестан Магомеда-Султана Магомедова, он был отпущен под подписку о невыезде. В воскресенье правоохранители задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве. В Хабаровском крае в пятницу задержали местного замминистра транспорта Владимира Березовского. 9 июня по подозрению в получении взятки задержали мэра Красноярска Владислава Логинова.