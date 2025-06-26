Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Силовики задержали двух чиновников администрации Сургута
Директор департамента и экс-вице-мэр Сургута были задержаны силовиками
В результате следственных действий в администрации Сургута задержаны директор департамента имущественных отношений Алексей Дворников и бывший заместитель главы города Виталий Шаров.
О задержании директора департамента имущественных отношений мэрии Сургута Алексея Дворникова и бывшего замглавы города Виталия Шарова сообщили в правоохранительных органах, передает URA.RU.
Силовые структуры провели выемку документов в здании администрации на улице Восход, 4.
Инсайдер уточнил, что оба чиновника были задержаны в ходе этих мероприятий. Виталий Шаров покинул пост заместителя главы городской администрации летом 2024 года и курировал работу департамента имущественных отношений.
В мэрии Сургута подтвердили факт проведения следственных мероприятий и заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами. Официальные причины задержания и подробности дела пока не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые структуры Дагестана задержали государственного секретаря республики Магомед-Султана Магомедова.
Генпрокуратура подала иск против Магомедова по делу о незаконной приватизации имущественного комплекса ОАО «Дагнефтепродукт», в который входят завод, здания и автозаправки.