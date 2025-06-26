Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Fars заявил о вероятности использования Израилем боеприпасов с ураном
Израиль мог применить боеприпасы с обедненным ураном в ходе ударов по отдельным ключевым объектам на иранской территории, сообщает агентство Fars.
Агентство ссылается на информированный источник, который заявил, что существует вероятность использования боеприпасов с обедненным ураном израильской стороной при атаках на чувствительные центры в Иране, передает РИА «Новости».
По его словам, предварительная проверка мест попаданий выявила следы присутствия урана, однако эти выводы не являются окончательными, поскольку ведется дополнительное расследование.
Fars не уточняет, по каким именно объектам были нанесены удары и где именно были обнаружены следы урана. Вместе с тем отмечается, что израильские удары затронули ряд ядерных объектов в Иране.
Тем временем Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и боеприпасы с обедненным ураном. В мае сообщалось, что после удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации.