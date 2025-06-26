В зоне СВО пропал осужденный за сбыт наркотиков екатеринбуржец

Tекст: Алексей Дегтярев

Буйновский 20 января участвовал в выполнении боевого задания в Орехово-Васильевке (ДНР), он попал под атаку беспилотников и минометный огонь, сказал собеседник Ura.ru.

После этого он перестал выходить на связь.

В июне 2024 года Буйновский был приговорен к четырем годам лишения свободы по статье о хранении запрещенных веществ. В декабре прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации на Украине. Месяц назад Челябинский суд оставил приговор без изменений, но, по данным агентства, жалобу могли подать сам Буйновский либо его защитники.

С 2023 года мужчина судился с бывшей супругой, которая пыталась ограничить его контакты с сыном. В мае того же года Буйновский чудом спасся во время крупного пожара в высотке на улице Союзная, 2. Вместе с другом он пытался выбраться через окно, но товарищ сорвался и погиб. Сам Буйновский сумел перебраться на кондиционер и проникнуть в соседнюю квартиру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации на Украине в декабре 2024 года. Бугаев ранее был осужден за покушение на сбыт наркотиков.