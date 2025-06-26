Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
Уиткофф сообщил о скором расширении «Авраамовых соглашений»
В ближайшее время могут быть сделаны важные заявления о присоединении новых стран к «Авраамовым соглашениям», расширение которых США считают приоритетом для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Расширение «Авраамовых соглашений» остается одним из приоритетов бывшего президента США Дональда Трампа, заявил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, передает ТАСС. Он отметил, что в ближайшее время ожидаются «довольно важные объявления» о присоединении новых стран к этим соглашениям.
По словам Уиткоффа, США активно работают над нормализацией отношений с государствами, «о которых люди, возможно, даже бы не подумали». Спецпосланник считает, что такое расширение будет способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
«Авраамовы соглашения», подписанные в 2020–2021 годах при посредничестве США, позволили Израилю установить дипломатические отношения с Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом. До этого у Израиля из арабских стран дипотношения были только с Египтом с 1979 года и Иорданией с 1994 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригласил нового главу администрации Сирии Ахмеда аш-Шараа заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем. Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия уже заявили о готовности присоединиться к этим соглашениям. Трамп также призывал сирийские власти активнее участвовать в процессе нормализации отношений с Израилем.