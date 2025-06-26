Уиткофф сообщил о скором расширении «Авраамовых соглашений»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расширение «Авраамовых соглашений» остается одним из приоритетов бывшего президента США Дональда Трампа, заявил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, передает ТАСС. Он отметил, что в ближайшее время ожидаются «довольно важные объявления» о присоединении новых стран к этим соглашениям.

По словам Уиткоффа, США активно работают над нормализацией отношений с государствами, «о которых люди, возможно, даже бы не подумали». Спецпосланник считает, что такое расширение будет способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«Авраамовы соглашения», подписанные в 2020–2021 годах при посредничестве США, позволили Израилю установить дипломатические отношения с Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом. До этого у Израиля из арабских стран дипотношения были только с Египтом с 1979 года и Иорданией с 1994 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригласил нового главу администрации Сирии Ахмеда аш-Шараа заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем. Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия уже заявили о готовности присоединиться к этим соглашениям. Трамп также призывал сирийские власти активнее участвовать в процессе нормализации отношений с Израилем.