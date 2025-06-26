При взрыве в доме в Свердловской области пострадал спасатель

При взрыве в доме в Ивделе в Свердловской области пострадал спасатель

Tекст: Вера Басилая

Один из пострадавших при взрыве в жилом доме в Ивделе оказался спасателем МЧС, передает ТАСС.

По предварительным данным, два человека погибли, семеро обратились за медицинской помощью, среди них сотрудник МЧС. В результате происшествия были также повреждены три легковых автомобиля, припаркованных у подъезда.

Четверо из пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в жилом пятиэтажном доме города Ивдель Свердловской области в ночь на четверг произошел взрыв с последующим пожаром.

Открытое горение в доме в Ивделе было ликвидировано сотрудниками МЧС.

