Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
При взрыве в доме в Свердловской области пострадал спасатель
При взрыве в доме в Ивделе в Свердловской области пострадал спасатель
В результате взрыва в жилом доме в Ивделе на севере Свердловской области погибли два человека, еще семь пострадали, включая сотрудника МЧС, сообщили в ГУ МВД региона.
Один из пострадавших при взрыве в жилом доме в Ивделе оказался спасателем МЧС, передает ТАСС.
По предварительным данным, два человека погибли, семеро обратились за медицинской помощью, среди них сотрудник МЧС. В результате происшествия были также повреждены три легковых автомобиля, припаркованных у подъезда.
Четверо из пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее в жилом пятиэтажном доме города Ивдель Свердловской области в ночь на четверг произошел взрыв с последующим пожаром.
Открытое горение в доме в Ивделе было ликвидировано сотрудниками МЧС.