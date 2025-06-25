В детском лагере Саратовской области произошла вспышка кишечной инфекции

Tекст: Ирма Каплан

В ведомстве сообщили, что были отобраны для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд.

«Также проведен отбор биологического материала для исследований от персонала детского загородного лагеря, контактных лиц», – сказано в сообщении.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции 25 июня «проведено разобщение контактных детей» и установлено медицинское наблюдение за ними.

В течение 24 и 25 июня в ходе активного медицинского наблюдения выявлялись дети с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что в адрес лагеря и медицинской организации выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе заключительной дезинфекции и контроля эффективности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после госпитализации 11 детей с признаками отравления в детском лагере «Орленок» в Омской области было решено досрочно завершить первую смену и провести полную дезинфекцию помещений, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.



