Bloomberg: Рынок нефти сохранил стабильность после ударов США по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярев

Американские авиаудары по иранской территории стали кульминацией двухнедельного обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Удар был направлен на ядерную программу Исламской Республики, однако, по оценке Пентагона, нанес ущерб лишь ограниченно, ядерные объекты не были полностью уничтожены.

Рост цен на нефть после удара оказался минимальным: после кратковременного скачка котировки Brent вернулись к прежнему уровню, зафиксированному до нападения Израиля 13 июня. Это демонстрирует, что США благодаря сланцевому буму больше не зависят от поставок из Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп признал существование рисков, призвав «держать цены на нефть низкими». Он также намекнул, что Китай может закупать иранскую нефть, чтобы избежать экономических потрясений. Несмотря на напряженность, Иран не перекрыл Ормузский пролив, что облегчило положение Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Для стран-экспортеров из региона кризис показал, что геополитические потрясения больше не приводят к резкому росту нефтяных доходов. Рынок остался устойчивым даже после реализации ранее немыслимого сценария прямого удара по Ирану.

Ранее Wall Street Journal указывала, что интерес Китая к проекту трубопровода «Сила Сибири – 2» усилился из-за недавнего конфликта между Израилем и Ираном.