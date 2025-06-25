Лавров заявил о приближении часов судного дня к полуночи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия активно работает над предотвращением глобальной катастрофы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС. По словам Лаврова, в нынешних условиях глобальная безопасность выходит на первый план, особенно когда «часы судного дня тикают и стрелку переносят все ближе к полуночи».

Лавров отметил, что важно не допустить реализации самого опасного сценария, и подчеркнул, что Москва прилагает значительные усилия для предотвращения ядерного конфликта.

На встрече с сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркмении и студентами профильного института глава МИД России заверил, что страна осознает всю опасность возможной катастрофы и нацелена на обеспечение безопасности на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство США также выступает против развития глобального военного конфликта. Генеральный секретарь ОДКБ подчеркивал наличие рисков глобальной войны в мире. Жители США и Европы высказывали опасения по поводу возможного начала мировой войны в ближайшие годы.