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    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    10 комментариев
    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня

    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С

    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

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    23 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»

    Ростех поставил ВС России мини-ракеты для «Панциря» с увеличенным боекомплектом

    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»
    @ @rostecru

    Tекст: Вера Басилая

    Партия новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов «Панцирь» поступила в войска, что позволило увеличить боекомплект установки до 48 боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    Первые мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» начали поступать в российские войска, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Ростехе, поставки осуществляет холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа для Минобороны. Боеприпасы предназначены для ближнего перехвата различных целей, включая беспилотники.

    В госкорпорации уточнили, что испытания новых ракет подтвердили их заявленные характеристики и правильность технических решений. Контейнер с четырьмя мини-ракетами устанавливается в стандартное место обычной ракеты «Панциря», а процесс перезарядки занимает то же время, что и для обычных боеприпасов.

    По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, использование мини-ракет увеличит боекомплект комплекса до 48 боеприпасов.

    «Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – подчеркнул Оздоев.

    Военные расчеты смогут комбинировать мини-ракеты с обычными для повышения гибкости и вариативности применения. Впервые эти боеприпасы были представлены на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, а в России – на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов.

    Также сообщалось, что Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» благодаря внедрению новых IT-решений.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    23 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Катар оставил за собой право ответить на удары Ирана

    МИД Катара осудил атаку Ирана на авиабазу Аль-Удейд

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Катара сочли удары по авиабазе Аль-Удейд нарушением суверенитета и заявили о возможном ответе в рамках международного права.

    Катар решительно осудил удары Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе Аль-Удейд, передает РИА «Новости». Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал случившееся вопиющим нарушением суверенитета страны, воздушного пространства и норм международного права.

    В официальном заявлении подчеркивается, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ, который будет соразмерен характеру и масштабу атаки, а также соответствовать международному праву. Аль-Ансари отметил, что катарские силы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку, перехватив иранские ракеты.

    МИД Катара считает удары по базе Аль-Удейд, где размещаются международные коалиции, прямой угрозой безопасности страны и требует уважения суверенитета государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о потенциальных ядерных поставках Ирану. Британская компания, работающая в сфере морской безопасности, прогнозирует эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на недавние удары со стороны США.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    23 июня 2025, 17:53 • Новости дня
    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время масштабных учений корабли и авиация Балтийского флота отработали уничтожение вражеской группировки с применением ракетных комплексов.

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали корабельная ударная группа, корабельная поисковая ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Поддержку с воздуха обеспечили самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

    «В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка Военно-морского флота при поддержке авиации отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, по сценарию учений, войска и силы Балтийского флота выполнили задачи по отражению удара условного противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.

    «Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника», - рассказали подробности в Минобороны.

    Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива задействовали береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американский эсминец вошел в Балтийское море для участия в учениях НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.

    Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, уделяя особое внимание предотвращению захвата российских судов и противодействию угрозам.



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    23 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    СМИ: Иран выпустил десять ракет по базам США в Катаре

    Tекст: Денис Тельманов

    По сообщениям израильских СМИ, по американским объектам на Ближнем Востоке были произведены удары иранскими ракетами.

    О запуске десяти ракет по американским военным объектам в Катаре и одной ракеты по базе США в Ираке сообщил портал Ynet, ссылаясь на израильский источник. Инцидент произошел в ночь на 23 июня, подробности о разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Отмечается, что удары стали одной из самых крупных атак Тегерана по американским военным объектам за последнее время, однако официального подтверждения информации от иранских и американских властей на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность возможными ядерными поставками Ирану и призвал к осторожности. Британская компания, занимающаяся морской безопасностью, ожидает эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на удары США.

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    23 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил, что страшилками о России Запад обманывает свой народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением на встрече с выпускниками военных вузов, отметив, что распространяемая Западом тема «угрозы России» используется для манипуляций.

    Западные страны придумали опасный миф о «вторжении России» и используют его для запугивания собственных граждан, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По словам президента, руководство альянса вновь утверждает о некой угрозе со стороны России, хотя это не соответствует действительности. «Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – подчеркнул Путин.

    Заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками силовых и военных вузов, прошедшей в Георгиевском зале Кремля. На церемонии присутствовали более 600 выпускников, которые закончили обучение с отличием, а также преподаватели и руководители ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что на Западе некоторые политики продолжают строить планы по нанесению России стратегического поражения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не информировал Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране еще предстоит выяснить.

    Владимир Путин отметил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

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    23 июня 2025, 18:54 • Новости дня
    Песков сообщил о сроках третьего раунда переговоров с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

    Ожидания по определению сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что на этой неделе могут появиться предварительные даты встречи

    «Мы ожидаем, что какие-то прикидки на этой неделе по третьему раунду будут», – сказал Песков.

    На вопрос о том, станет ли известно время проведения переговоров до начала июля, представитель Кремля отметил, что «сейчас трудно гадать, но какие-то даты должны появиться». Ранее не уточнялись возможные даты нового этапа переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поддерживать связь по необходимости.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    Помощник президента России Владимир Мединский признался, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной.

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    24 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Командиры получили право арестовывать за проступки на спецоперации

    Командиры получили право назначать арест за проступки на спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командиры воинских частей, начальники военной полиции и гарнизонов получили право самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые дисциплинарные проступки.

    Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина, который вносит изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что дисциплинарный арест может применяться к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 8 августа 2024 года №231-ФЗ. Ранее подобное решение принимал исключительно судья гарнизонного военного суда.

    «Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка», – говорится в указе.

    Теперь командиры частей и руководители военной полиции получили право ограничивать свободу провинившихся военнослужащих, не дожидаясь решения суда. Изменения направлены на повышение дисциплины и оперативное реагирование на нарушения в условиях спецоперации.

    Ранее военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией.

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    25 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.

    «В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.

    По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

    Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.


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    23 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Глава Пентагона следил за иранской атакой в Белом доме без Трампа

    Глава Пентагона следил за иранской атакой в ситуационной комнате Белого дома без Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США и глава объединенного комитета начальников штабов управляли ситуацией из Белого дома во время нападения Ирана, без участия президента Трампа.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находились в ситуационной комнате Белого дома и координировали действия американских военных во время атаки Ирана на базы США, передает РИА «Новости».

    Журналист CNN в прямом эфире сообщила: «Мы знаем, что на данный момент Кейн находится в ситуационной комнате и следит за этим (атакой Ирана на американские военные базы на Ближнем Востоке – ред.). Он там с Хегсетом».

    Президент Дональд Трамп не присутствовал в этот момент, поскольку у него была запланирована встреча с командой по национальной безопасности в Овальном кабинете.

    Посольство США в Катаре рекомендует американским гражданам укрыться до дальнейших указаний из-за событий, связанных с атакой. Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам – в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон утверждает, что целью нападения было уничтожение или ослабление ядерной программы Ирана.

    После атаки парламент Ирана начал обсуждение закрытия Ормузского пролива, окончательное решение должен принять совет национальной безопасности страны. Президент Трамп заявил, что Тегеран должен закончить конфликт, иначе его ждут более жесткие последствия. Вице-президент Вэнс подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Ираном, несмотря на происходящее.

    Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что дипломатический путь остается открытым, однако сейчас не время для переговоров, обвинив США в предательстве дипломатии. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной индустрии не прекратится.

    Международное сообщество негативно отреагировало на действия США. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары опасной эскалацией, а Россия решительно осудила их, подчеркнув нарушение международного права и потребовав честной реакции МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США высказал обеспокоенность по поводу заявлений Дмитрия Медведева о возможных ядерных поставках Ирану и призвал к осторожности. Британская компания, занимающаяся морской безопасностью, прогнозирует эскалацию конфликта после вероятного военного ответа Ирана на недавние удары США.

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    23 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Участники «Время героев» отправились в экспедицию на ледоколе «50 лет Победы»

    Представители «Время героев» начали обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Стартовал первый образовательный модуль второго потока президентской программы «Время героев» на борту атомного ледокола Росатома «50 лет Победы».

    Обучение второго потока президентской программы «Время героев» проходит на атомном ледоколе Росатома, сообщается на официальном сайте программы. В экспедицию отправились 85 участников, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Модуль организован Высшей школой государственного управления президентской академии.

    Ректор академии Алексей Комиссаров отметил: «В ходе экспедиции участников ждет очень напряженная программа. Это испытание во всех смыслах этого слова: непростые условия, работа по 12-14 часов, высокая плотность теоретических и практических занятий. Но при этом такой опыт оставляет незабываемые впечатления».

    Заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша поприветствовал участников и выразил надежду, что они оценят мощь ледокола и полюбят Арктику, несмотря на трудности экспедиции. Он подчеркнул, что участие в проекте стало традицией для госкорпорации.

    Важным мероприятием экспедиции станет церемония зажжения Вечного огня на Северном полюсе. В этом году часть Вечного огня взяли из Музея Победы и, согласно плану, доставят на ледоколе к самой северной точке планеты, посвятив этот акт 80-летию Победы.

    Участники также приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания», почтили память жертв Великой Отечественной войны и опустили венок в воды Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мастерской управления «Сенеж» стартовал модуль программы «Время героев», где участников спецоперации на Украине учат муниципальному управлению. Герой России Владимир Сайбель рассказал президенту России Владимиру Путину о поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Президент Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине.

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