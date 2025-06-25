ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

«Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.