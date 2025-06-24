  • Новость часаИзраильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 13:32 • Новости дня

    Песков: Медведев ведет последовательную полемику с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев последователен в отстаивании своей позиции в полемике с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, и, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Медведев ранее отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Трамп истолковал слова зампреда СБ России как слова о соответствующих намерениях Москвы.

    Медведев, отвечая на слова Трампа, пояснил, что Россия не собирается передавать Ирану ядерное оружие, и указал, что российская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия.

    23 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану

    Племянница Трампа назвала Трампа «безрассудной черной дырой потребности»

    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    @ Stefani Reynolds/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.

    Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад - прим. ВЗГЛЯД), стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп изначально отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.

    В своей рассылке The Good in Us Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».

    Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Марджори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. Она напомнила, что еще несколько дней назад глава Белого дома обещал принять решение по Ирану в течение двух недель.

    «Всего двумя днями позже он отдал приказ об атаке на Иран. Его союзники хотят, чтобы мы поверили, что Дональд — блестящий стратег и просто всех обманул. Ну да, конечно. Гораздо более правдоподобное объяснение в том, что, с одной стороны, он терпеть не может, когда ему возражают или бросают вызов — особенно те, кто обычно беспрекословно подчиняется. Поэтому он почувствовал необходимость удвоить свои угрозы, воплотив их в действие. С другой стороны, Дональд — это безрассудная черная дыра потребности: изменив повестку, он мог снова вернуть внимание к себе», – заявила племянница президента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США

    Американист Дробницкий: Противники Трампа получили повод называть его диктатором

    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам переиграл сам себя: либеральные элиты получили новый повод называть президента США «диктатором», а лозунг MAGA-крыла «Америка прежде всего» оказался в тени интересов Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Конгрессе раскритиковали Трампа за удары по Ирану, а в администрации США разошлись в оценках операции.

    «Дональд Трамп надеялся ударами по иранским ядерным объектам удовлетворить интересы двух лагерей Белого дома. С одной стороны, ястребов – тем, что все-таки провел операцию против Исламской республики. А с другой, участников MAGA-крыла, представив удар как отказ Штатов вступать в полномасштабную войну», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его оценкам, президент США в итоге «переиграл сам себя», а победителями в сложившейся ситуации оказались либералы. Собеседник указал, что в прессе уже проводят сравнительные анализы действий Трампа и Джорджа Буша-младшего. Последний в марте 2003 года в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности».

    «Сейчас либеральные элиты отмечают, что Буш-младший, по крайней мере, обратился в Конгресс за одобрением операции. Нынешний глава США этим пренебрег, а значит, как они считают, покусился на права законодательного органа. В этой связи ему припоминают и действия по подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе. После ударов по Ирану у противников Трампа появился еще один повод называть его «диктатором», – детализировал политолог.

    Кроме того, операция «Полуночный молот» нанесла чувствительный удар по MAGA-крылу, продолжил Дробницкий. Он напомнил, что представители движения выступали против вмешательства в ирано-израильский конфликт. «Их главный посыл: заниматься Штатами, а не всем миром. В итоге же на первое место вышли интересы Тель-Авива», – пояснил эксперт.

    «Чем теперь Трамп отличается от других республиканских политиков? При этом важно помнить, что на каждого Буша найдется Барак Обама», – подчеркнул политолог. По его оценкам, внутриполитическая ситуация для Белого дома ухудшается, и в сентябре у президента США попытаются отобрать власть, передав основные полномочия Конгрессу.

    Напомним, демократы в Конгрессе осудили решение президента США нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей. Некоторые из них призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Дональда Трампа.

    «Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса», – считает член Палаты представителей Шон Кастен. В схожем ключе высказалась его коллега Александрия Окасио-Кортес.

    «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции», – подчеркнула она. По словам законодательницы, Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», – полагает Окасио-Кортес.

    Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. «Президент пришел к власти, пообещав «положить конец бесконечным зарубежным войнам». В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту», – сказал Уорнер.

    Республиканцы в основном выразили слова поддержки главе Белого дома. Однако отличился конгрессмен Томас Масси. Он, как и демократы, поставил под сомнение конституционность ударов США по Ирану. По его мнению, «когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это – акт войны».

    После этого Трамп назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и «жалким неудачником», а также исключил его из числа сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Американский лидер отметил, что Масси в своем штате Кентукки сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс.

    Как отмечает NBC News, до атаки на иранские объекты представители MAGA были расколоты по вопросу эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот».

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    24 июня 2025, 08:35 • Новости дня
    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

    Трамп сообщил о начале действия режима прекращения огня между Ираном и Израилем

    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению.

    Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он заявил: «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

    Между тем в ночь на 24 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что на данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня.

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    23 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    CNN: Трамп не будет отвечать на удары Ирана по базам США в Катаре

    CNN: Трамп отказался от военного ответа на удары Ирана по базам США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не намерен отвечать военной силой на удары Ирана по базам США, однако готов рассмотреть эскалацию конфликта при необходимости, сообщает CNN.

    Дональд Трамп не собирался отвечать военным путем на удары Ирана по американским базам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    По данным источника телеканала в администрации США, президент хотел избежать дальнейшего военного вмешательства на Ближнем Востоке. Однако, по информации CNN, Трамп был готов к эскалации конфликта, если это станет необходимым.

    Чиновник администрации США сообщил, что Белый дом ожидал ответных действий со стороны Ирана на удары США по иранским ядерным объектам.

    В беседе с телеканалом он отметил, что реакция Тегерана напомнила события после убийства генерала Касема Сулеймани. В 2020 году по приказу Трампа в аэропорту Багдада был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани.

    Его гибель стала причиной обострения американо-иранских отношений и привела к ракетному удару по двум военным объектам США в Ираке спустя пять дней после инцидента.

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    Ранее стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье.

    В понедельник иранские военные провели операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

    Министр обороны США Пит Хегсет координировал действия американских военных во время атаки на базы США без участия Трампа.

    Кремль назвал удары по ядерным объектам Ирана опасным прецедентом.

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    24 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана

    Политолог Лукьянов: На Ближнем Востоке воцарится стабильность в среднесрочной перспективе

    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация, в которой Вашингтон объявил о прекращении огня Тегераном и Тель-Авивом, дала возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Исламской республики, а Иран выстоял против грозных противников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил об окончании конфликта на Ближнем Востоке.

    «Иран и Израиль согласились на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы. Продолжение противостояния в такой ситуации было бы чревато быстро нарастающими проблемами для каждого», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Израиль не способен вести долгую войну, а ставка на быстрое сокрушение «врага» и собственную неуязвимость не сработала. Иран, в свою очередь, осознает, что страна уже понесла большой урон и понесет еще больший, если атаки продолжатся. А для США увязание в конфликте обнулило бы всю концептуальную базу нынешней администрации», – продолжил спикер.

    Собеседник также обратил внимание на «умелое использование ярких спецэффектов» всеми участниками противостояния. «Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры», – подчеркнул аналитик.

    «По итогу теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке», – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

    «Думаю, в среднесрочной перспективе в регионе воцарится стабильность. Что касается перспектив ядерной программы Ирана, то это трудно прогнозируемая тема. Одно можно сказать с уверенностью: сейчас стороны запустят долгие обсуждения на разных уровнях об условиях ее развития, проверки прозрачности и контроля с участием МАГАТЭ, а также других институтов», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    23 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп ответил на заявление Медведева о ядерных поставках Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США высказал обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о возможных ядерных поставках Ирану и призвал к осторожности.

    Дональд Трамп публично отреагировал на недавнее заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о потенциальной готовности некоторых стран поставить Ирану ядерный боекомплект после прямого противостояния Вашингтона и Тегерана, передает Коммерсантъ.

    В соцсети Truth Social Трамп выразил сомнения в реальности подобного заявления и попросил уведомить его, если подобная информация подтвердится.

    «Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно произнес "N-слово" (ядерный!), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, немедленно уведомите меня», – написал Трамп. Он также подчеркнул: «С "N-словом" не следует обращаться так легкомысленно».

    Ранее Медведев в своем Telegram-канале заявил, что, по его мнению, после недавних ударов США по иранским ядерным объектам, некоторые страны готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Он также отметил, что действия США могут привести к новому масштабному конфликту и наземной операции.

    Американские ВВС 22 июня присоединились к израильской операции против Ирана и нанесли удары по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, заявили власти США. По их утверждению, объекты полностью уничтожены, однако эксперты МАГАТЭ пока не дали оценку ущербу. Российский МИД выразил осуждение действий Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами после недавних ударов США по Ирану. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что произвольное толкование права на самооборону по Уставу ООН приведет к хаосу. Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

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    23 июня 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп назвал «очень слабым» ответ Ирана на удары США
    Трамп назвал «очень слабым» ответ Ирана на удары США
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран дал «очень слабый» ответ на удары США и заранее предупредил американскую сторону о своих планах, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Иран официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ответ оказался «очень слабым» – Иран выпустил 14 ракет, 13 из которых были сбиты; одну сбивать не стали, так как она не представляла угрозы из-за направления полета. Граждане США не пострадали, сообщил Трамп.

    Трамп выразил надежду, что после предпринятых Ираном действий, которые позволили «выпустить пар», «больше не будет никакой ненависти». «Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно предупредил нас, благодаря чему никто не погиб и не пострадал», – заявил президент США.

    Он надеется, что Иран будет двигаться «к миру и гармонии в регионе». При этом Трамп пообещал «с энтузиазмом призывать Израиль сделать то же самое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье США ударили по ключевым ядерным объектам Ирана. В понедельник Иран провел операцию против американской военной базы в Катаре.

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    23 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Катар оставил за собой право ответить на удары Ирана

    МИД Катара осудил атаку Ирана на авиабазу Аль-Удейд

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Катара сочли удары по авиабазе Аль-Удейд нарушением суверенитета и заявили о возможном ответе в рамках международного права.

    Катар решительно осудил удары Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе Аль-Удейд, передает РИА «Новости». Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал случившееся вопиющим нарушением суверенитета страны, воздушного пространства и норм международного права.

    В официальном заявлении подчеркивается, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ, который будет соразмерен характеру и масштабу атаки, а также соответствовать международному праву. Аль-Ансари отметил, что катарские силы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку, перехватив иранские ракеты.

    МИД Катара считает удары по базе Аль-Удейд, где размещаются международные коалиции, прямой угрозой безопасности страны и требует уважения суверенитета государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о потенциальных ядерных поставках Ирану. Британская компания, работающая в сфере морской безопасности, прогнозирует эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на недавние удары со стороны США.

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    24 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана прекратить огонь
    Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана прекратить огонь
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Поздравляю всех! Израиль и Иран в полной мере договорились о том, что будет объявлено полное и тотальное прекращение огня», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Прекращение огня ожидается примерно через шесть часов – к этому времени обе стороны должны «завершить свои последние миссии». При этом отмечается, что прекращение огня объявят на 12 часов. «На этом война будет считаться законченной», – заявил Трамп.

    Как сообщил Трамп, планируется, что первым огонь прекратит Иран, «на 12-й час» к нему присоединится Израиль, а «на 24-й час мир отпразднует официальное окончание 12-дневной войны»/

    Трамп подчеркнул, что обе стороны должны «сохранять миролюбие и уважение». «Если предположить, что все пройдет как надо, а так оно и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выдержки, мужества и ума закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – заявил он.

    Президент США отметил, что конфликт мог бы затянуться на годы, уничтожив регион, но этого удалось избежать.

    «Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и да благословит Бог весь мир!» – заявил Трамп.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес первые ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана .

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    23 июня 2025, 18:15 • Новости дня
    Трамп призвал топливные компании не поднимать цены на нефть

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на необходимости сдерживать цены на нефть, чтобы не способствовать выгоде для оппонентов.

    Заявление американского лидера прозвучало на фоне недавнего удара США по ядерным объектам в Иране и нарастающей напряженности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Трам написал на своей странице в Truth Social: «Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу [за ситуацией на мировом топливном рынке]. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!»

    Аналитики ранее выражали обеспокоенность, что подобные события могут привести к росту нефтяных котировок.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯДв понедельник, цена барреля нефти Brent превысила 81 доллар.

    Будапешт настаивает на отмене ограничений ЕС на поставки российских энергоносителей на фоне угрозы роста мировых цен из-за конфликта Израиля, США и Ирана.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США.

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    23 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    СМИ: Иран выпустил десять ракет по базам США в Катаре

    Tекст: Денис Тельманов

    По сообщениям израильских СМИ, по американским объектам на Ближнем Востоке были произведены удары иранскими ракетами.

    О запуске десяти ракет по американским военным объектам в Катаре и одной ракеты по базе США в Ираке сообщил портал Ynet, ссылаясь на израильский источник. Инцидент произошел в ночь на 23 июня, подробности о разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Отмечается, что удары стали одной из самых крупных атак Тегерана по американским военным объектам за последнее время, однако официального подтверждения информации от иранских и американских властей на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность возможными ядерными поставками Ирану и призвал к осторожности. Британская компания, занимающаяся морской безопасностью, ожидает эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на удары США.

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    23 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил, что страшилками о России Запад обманывает свой народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением на встрече с выпускниками военных вузов, отметив, что распространяемая Западом тема «угрозы России» используется для манипуляций.

    Западные страны придумали опасный миф о «вторжении России» и используют его для запугивания собственных граждан, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По словам президента, руководство альянса вновь утверждает о некой угрозе со стороны России, хотя это не соответствует действительности. «Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – подчеркнул Путин.

    Заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками силовых и военных вузов, прошедшей в Георгиевском зале Кремля. На церемонии присутствовали более 600 выпускников, которые закончили обучение с отличием, а также преподаватели и руководители ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что на Западе некоторые политики продолжают строить планы по нанесению России стратегического поражения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не информировал Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране еще предстоит выяснить.

    Владимир Путин отметил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

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    23 июня 2025, 18:54 • Новости дня
    Песков сообщил о сроках третьего раунда переговоров с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

    Ожидания по определению сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что на этой неделе могут появиться предварительные даты встречи

    «Мы ожидаем, что какие-то прикидки на этой неделе по третьему раунду будут», – сказал Песков.

    На вопрос о том, станет ли известно время проведения переговоров до начала июля, представитель Кремля отметил, что «сейчас трудно гадать, но какие-то даты должны появиться». Ранее не уточнялись возможные даты нового этапа переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поддерживать связь по необходимости.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    Помощник президента России Владимир Мединский признался, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной.

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    24 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    WP: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

    Washington Post: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан, пишет Washington Post.

    Решение суда заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из Массачусетса, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки, передает Washington Post.

    Апелляция поступила после того, как группа мигрантов, находящихся под угрозой отправки в третьи страны, подала иск, заявив, что им не дают достаточно времени или информации для подачи заявлений на основании страха преследования.

    Федеральный судья Брайан Мерфи прежде запретил подобные депортации, но, по его словам, администрация нарушила этот запрет, проведя депортационный рейс в Южный Судан. В результате некоторые мигранты были помещены в изолятор на военно-морской базе США в Джибути, где, по словам их защитников, они столкнулись с угрозами для жизни.

    Судьи-либералы Верховного суда, включая Соню Сотомайор, Елену Каган и Кетанджи Браун Джексон, в своем особом мнении подвергли критике администрацию Трампа за нарушение судебного приказа и отправку людей в страну, которую Госдепартамент США считает опасной.

    Они отметили, что большинство Верховного суда «вознаграждает беззаконие», отменяя решение, которое, по их мнению, администрация неоднократно игнорировала. Несогласные судьи также выразили мнение, что разрешение депортаций подвергает тысячи людей риску насилия в удаленных регионах.

    Официальное заявление Белого дома и Министерства внутренней безопасности после решения Верховного суда гласит о победе администрации, и в соцсетях был опубликован мем с президентом, исполняющим праздничный танец, а также призыв «Запускайте самолеты для депортации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал к массовым депортациям нелегальных мигрантов в крупнейших городах США.

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