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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернутся к переговорам с Тегераном.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    5 комментариев
    23 июня 2025, 17:07 • Новости дня

    Путин назвал бойцов СВО наследниками героев Великой Отечественной войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов назвал российских бойцов прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны.

    Глава государства отметил: «И участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России», передает ТАСС.

    Путин обратился к бойцам с напутственными словами, подчеркнув, что их пример, верность Отечеству, правде и справедливости должны оставаться нравственным ориентиром. Он выразил уверенность, что новые поколения впишут славные страницы в истории вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб.

    Президент также напомнил, что церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, который является пантеоном славы русского оружия и напоминает о легендарных битвах и героях 1812 года. По его словам, зал служит вдохновляющим примером силы и несгибаемого духа защитников Отечества.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы в качестве гарантии суверенитета и независимого развития страны. Кроме того, Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    23 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

    Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи пройдет в контексте разведки Тегераном условий деэскалации со стороны США и Израиля. Но ждать от переговоров масштабных итогов не стоит – стороны сейчас стараются уходить от громких заявлений и категоричности в действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву.

    «Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

    «Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

    Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

    Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

    «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

    По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

    При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев


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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.

    Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.

    Комментарии (20)
    23 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    По словам главы государства, «разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Путин сделал это заявление во время встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Комментарии (12)
    23 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, что приведет к значительному росту их боевых возможностей.

    Преобразование бригад морской пехоты в дивизии приведет к увеличению их ударной мощи, заявил президент, передает ТАСС.

    На встрече с выпускниками военных и силовых вузов глава государства подчеркнул: «Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности. Как и прежде, одно из приоритетных направлений – это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружения».

    Путин также отметил, что эта реформа проводится для повышения эффективности и боеготовности российских Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы, отметил заслуги молодых офицеров и выразил уверенность в их профессионализме.

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    23 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении стратегических сил России комплексами «Ярс» и Ту-160М

    Tекст: Дарья Григоренко

    В текущем году стратегические ядерные силы России получат современные комплексы «Ярс» и модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а ВМФ – новые корабли и подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о поставках новых вооружений для стратегических ядерных сил. «Особое внимание уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющих стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», – сказал он, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Военно-морской флот России пополнится новыми кораблями и подводными лодками, оснащенными высокоточными средствами поражения последнего поколения.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы в качестве гарантии суверенитета и независимого развития страны. Кроме того, Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    23 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Путин начал переговоры с главой МИД Ирана Арагчи в Кремле
    Путин начал переговоры с главой МИД Ирана Арагчи в Кремле
    @ @news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин начал переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле, передает ТАСС.

    Встреча проходит на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Начиная с 13 июня Израиль ежедневно наносил удары по Ирану, заявляя целью уничтожение ракетной и ядерной программ страны. Особое напряжение возникло после атаки США в ночь на 22 июня по трем иранским ядерным объектам.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

    Предыдущие переговоры российского президента с главой МИД Ирана состоялись 17 апреля. Тогда стороны также обсуждали вопросы развития двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

    Ранее Песков назвал тему встречи Владимира Путина и Аббаса Арагчи «предельно ясной».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
    23 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль назвал «предельно ясной» тему встречи Путина с Арагчи

    Песков заявил, что тема встречи Путина и Арагчи предельно ясна

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле, тема встречи «предельно ясна», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, российский лидер примет иранского министра в Москве, а тема их беседы «предельно ясна».

    Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку. Аббас Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

    До этого Арагчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

    Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что не стоит ждать масштабных итогов от встречи президента России с главой МИД Ирана.

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    23 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил, что история ничему не учит западных политиков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что на Западе некоторые политики продолжают строить планы по нанесению России стратегического поражения.

    «Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит», – заявил Путин во время встречи с выпускниками военных вузов. Он подчеркнул, что подобные инициативы уже существовали ранее, однако, по его словам, прошлый опыт не стал уроком для западных лидеров, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин обратил внимание на последовательные этапы расширения НАТО, несмотря на прежние заверения о сохранении статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

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    23 июня 2025, 09:38 • Новости дня
    Кремль подтвердил встречу Путина с главой МИД Ирана в понедельник

    Ушаков сообщил о встрече Путина с министром иностранных дел Ирана в понедельник

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле заявили о запланированной встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, передает ТАСС.

    Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что переговоры состоятся сегодня.

    На вопрос о предстоящей встрече Ушаков ответил коротко: «Да».

    Он также уточнил, что Путин 23 июня проведет целую серию международных мероприятий.

    При этом разговора с президентом США Дональдом Трампом в планах Путина на сегодня нет.

    Напомним, глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для переговоров после атак на страну со стороны США и Израиля.

    Министр иностранных дел Ирана заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

    Комментарии (0)
    23 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности Путина и Трампа к моментальным звонкам друг другу

    Песков заявил о договоренности Путина и Трампа о моментальных звонках друг другу

    Tекст: Вера Басилая

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом существует договоренность поддерживать связь по необходимости, если ситуация потребует моментального диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что между Путиным и Трампом существует договоренность о возможности моментальных звонков друг другу при необходимости, передает РИА «Новости».

    По его словам, президенты открыты для такого оперативного контакта в любом случае, если сочтут это целесообразным. Песков отметил, что контакт между Путиным и Трампом возможен в любой момент по их инициативе, однако на данный момент конкретных планов на этот счет нет.

    Песков также подчеркнул, что, по мнению Москвы, судьбу руководства каждой страны должен определять только ее народ, а не третьи государства и не их власти. Эти слова прозвучали на фоне обсуждения перспектив возможного разговора между лидерами России и США по ситуации в Иране.

    МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США по вопросам устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

    Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после американских ударов по Ирану пока не запланирован.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

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    23 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Песков заявил о негативных последствиях ударов США по Ирану для мира

    Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными и опасными

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Для Москвы имеют значение как стратегическое партнерство с Ираном, так и восстановление отношений с США, подчеркнул пресс-секретарь Кремля, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, оба вектора внешней политики России остаются приоритетными. Он добавил, что восстановление отношений с США и ситуация с ударами по Ирану представляют собой отдельные направления, вряд ли одно из них будет мешать другому.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Кремль сообщил о готовности Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным звонкам друг другу. Но Трамп не информировал Путина о планах нанести удар по Ирану.

    А израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США.


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    23 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча с Аббасом Арагчи обсуждалась заранее и приобрела особую значимость после недавних событий.

    Встреча президента России Владимира Путина с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи была запланирована еще до ударов США по Ирану, передает ТАСС, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Да, действительно, это так», – сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках планирования. Он добавил, что после ударов встреча приобрела дополнительную и особенную актуальность.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, политолог Федор Лукьянов заявил, что встреча Путина с Арагчи может привести к укреплению стратегического партнерства между странами. Кремль назвал тему переговоров «предельно ясной» и подчеркнул важность обсуждения безопасности.

    Также президент России провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани – стороны уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

    Путин по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которого обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями о ситуации в регионе, включая действия Израиля против Ирана и недавние удары США по иранским ядерным объектам.

    Путин и Судани выразили обеспокоенность рисками для мировых энергетических рынков и подчеркнули значимость дальнейшего взаимодействия в формате ОПЕК+.

    Кроме того, главы государств рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, и подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении дружественных связей между Россией и Ираком.

    Президент России пожелал успехов Мухаммеду ас-Судани в связи с текущим председательством Ирака в Лиге арабских государств. Стороны также договорились содействовать успешному проведению первого российско-арабского саммита, запланированного на октябрь 2025 года.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 комментариев

    Ранее Владимир Путин начал встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

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    23 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил, что страшилками о России Запад обманывает свой народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением на встрече с выпускниками военных вузов, отметив, что распространяемая Западом тема «угрозы России» используется для манипуляций.

    Западные страны придумали опасный миф о «вторжении России» и используют его для запугивания собственных граждан, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По словам президента, руководство альянса вновь утверждает о некой угрозе со стороны России, хотя это не соответствует действительности. «Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – подчеркнул Путин.

    Заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками силовых и военных вузов, прошедшей в Георгиевском зале Кремля. На церемонии присутствовали более 600 выпускников, которые закончили обучение с отличием, а также преподаватели и руководители ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что на Западе некоторые политики продолжают строить планы по нанесению России стратегического поражения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не информировал Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране еще предстоит выяснить.

    Владимир Путин отметил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

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    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

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    Китай топит самого богатого человека Франции

    «Cамый большой кризис в истории». Такими словами финансовые аналитики описывают происходящее с компанией, которая еще недавно была самой дорогой во Франции, а ее хозяин – самым богатым человеком планеты. О чем идет речь и при чем тут события, происходящие в далеком от Европы Китае? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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