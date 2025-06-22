В Донецке ко Дню памяти открыли фотовыставку «Отец Героя»

Tекст: Ольга Иванова

В Донецке открылась фотовыставка «Отец Героя», организованная филиалом фонда «Защитники Отечества» при поддержке Народного Совета Донецкой Народной Республики. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби 22 июня и прошло в Донецкой государственной академической филармонии. На выставке представлены 22 портрета в двух категориях: отцы погибших военнослужащих и отцы, которые защищали Родину вместе с сыновьями.

В фойе филармонии собрались родственники героев, представители власти, общественных организаций, ветераны и неравнодушные жители Донецка. Каждый портрет стал отдельной историей мужества, самоотверженности и преемственности поколений. Фотопроект подчеркивает значимость образа отца как воспитателя и личного примера для будущих защитников Отечества.

Руководитель фонда в ДНР Марина Соловарова отметила: «Сегодня мы чествуем не просто отцов, мы чествуем героев, воспитавших героев. В этих фотоработах решили мы увековечить образ отца – отца героя и геройского отца. Отцов, которые смогли воспитать своих сынов, руководствуясь традиционными русскими, духовно-нравственными ценностями, отцов, которые вместе с сыновьями встали на защиту Родины и на личном примере учили детей отваге и мужеству».

Слова благодарности прозвучали и от представителей Народного Совета ДНР и ветеранских организаций, которые подчеркнули, что фотовыставка стала важным инструментом патриотического воспитания молодежи. По их словам, проект «Отец Героя» способствует формированию ответственности у молодого поколения и сохранению исторической памяти.

Своими историями поделились герои выставки Виктор Белей и Альберт Стасенок. Белей рассказал о своем участии в Русской весне и боевых действиях, отметив мужество сына Егора: «Он бился за каждый дом, за каждую улицу, за каждую пядь нашей земли». Стасенок подчеркнул, что свобода требует жертв и что их задача – не дать забыть подвиг павших за Родину.

Выставка стала не только данью памяти и уважения, но и символом единства, веры в победу и светлое будущее Донецкой Народной Республики.