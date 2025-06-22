22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.0 комментариев
Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур
Казань является ярким примером гармоничного сосуществования представителей разных культур и религий, подчеркнул президент России Владимир Путин.
На полях Петербургского международного экономического форума глава государства высказался по этому поводу, комментируя впечатления модератора пленарной сессии Надима Котейша, который посетил Казань во время саммита БРИКС, передает РИА «Новости».
«Город в хорошем состоянии. Мы гордимся тем, что произошло в Казани за последние годы», – сообщил Путин.
«Вообще, Татарстан и Казань – это очень хорошие примеры взаимодействия и хорошего развития между представителями различных культур и религий», – заявил глава государства.
Президент отметил, что в Казани православные церкви и мечети располагаются рядом друг с другом. По его словам, жители города часто ходят друг к другу в гости и отмечают праздники других конфессий как свои общие.