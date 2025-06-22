В России и 62 странах прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

Tекст: Дарья Григоренко

Акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны» объединили волонтеров, представителей партии «Единая Россия», патриотических организаций и жителей, которые зажгли свечи и огненные картины в честь советских граждан – бойцов, тружеников тыла, детей войны и узников концлагерей.

«Более 1,2 млн человек в России и 62 странах мира присоединились к акциям «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». Присоединились, потому что для каждого важно было почтить память жертв Великой Отечественной войны, почтить память погибших близких. Мы зажигали свечи и в память о тех, кто пострадал от современного неонацизма на территории Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской областей. И мы не можем эту память забыть. Ведь забыть – это значит предать. А предать – это значит допустить повторение этой трагедии снова»,– подчеркнула зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

В этом году центральным местом проведения стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где из свечей выложили образ статуи «Родина-мать зовет!» – символа 80-летия Победы. Первая лампада была зажжена от Свечи памяти, которую доставили из Богоявленского собора. Аналогичные мероприятия прошли в регионах: на Дальнем Востоке в Петропавловске-Камчатском огненная карта России была выложена из 8 тыс. свечей, в Еврейской автономной области изобразили силуэт ИЛ-4, а в Тюмени – контур торпедного катера «Комсомолец».

В Нижнем Новгороде 25 тыс. свечей сложились в картину с изображением солдат и датами войны, а в Белгороде активисты почтили память Героя Советского Союза Андрея Попова, выложив его образ из 15 тыс. свечей. В Удмуртии зажгли огненную винтовку Мосина, в Ямало-Ненецком округе тысячи свечей сложились в символические изображения на городских площадях. В Волгограде добровольцы создали надпись «Волгоград Помнит! 22 июня 1941», а в Кирове инсталляцию ордена Отечественной войны.

Особое место заняли международные акции: свечи памяти зажгли в странах СНГ, Африки и Латинской Америки. В Кыргызстане центральной темой стала Панфиловская дивизия, а в Танзании акция прошла в Русском доме в Дар-эс-Саламе.

«На протяжении многих лет, 22 июня в 4 часа утра,Волонтеры Победы почитают память тех, чьи судьбы оказались навсегда запечатлены на страницах истории Великой Отечественной войны. Выложив огненную картину, добровольцы долго стоят в молчании –для каждого из нас это событие сродни походу на могилы своих предков, дабы отдать им дань уважения», – поделился региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Камчатском крае Антон Ковалев.

В рамках Дня памяти и скорби в регионах России также прошел урок «Первый день войны» для разных поколений. Поддержку акциям оказали ОАО «Российские железные дороги» и Фонд президентских грантов. По словам участников, огненные картины и свечи памяти – это символ единения, гордости и благодарности народу, который выстоял и победил, а также напоминание о необходимости хранить память о героических страницах истории.