ЦБ заявил о выгоде слабого рубля только для экспортеров

Глава департамента ЦБ пояснил невыгодность слабого рубля для экономики

Tекст: Денис Тельманов

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что слабый курс рубля выгоден экспортерам, но не является оптимальным для всей экономики, сообщает ТАСС.

По его словам, такой курс действительно позволяет экспортерам получать прибыль в сложных внешних условиях, однако это не значит, что он благоприятен для страны в целом.

«То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, – это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом. Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес», – заявил Ганган.

Он отметил, что для ЦБ приоритетом остается обеспечение низкой инфляции, от которой получают выгоду как граждане, так и бизнес. Решения по курсу рубля будут приниматься исходя из этой задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесный курс выше 100 рублей за доллар обеспечит экономический баланс.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что нынешнее усиление рубля может негативно отразиться на экономике страны и создать определенные риски. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что курс рубля в настоящее время отражает текущую рыночную ситуацию.