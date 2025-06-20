Политолог Рар: В Германии заканчиваются деньги на беженцев

Tекст: Анастасия Куликова

«Расизм и ксенофобия не свойственны современной ФРГ. Беженцев в стране по-прежнему носят на руках», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, причина желания четверти мигрантов покинуть страну кроется в усилении давления со стороны администрации Фридриха Мерца. В частности, в последнее время активно ограничиваются социальные выплаты.

«Цель данного процесса – заставить мигрантов быстрее ассимилироваться и начать работать, чего те не хотели делать долгие годы, радуясь высоким пособиям и хорошему снабжению из государственной казны. Но золотые времена прошли: в ФРГ заканчиваются деньги на беженцев. А с иждивенством и криминалитетом в среде этой группы населения становится сложно мириться», – добавляет собеседник.

«Немецкий избиратель на выборах начинает отдавать свой голос за «Альтернативу для Германии», продвигающую более жесткий контроль над мигрантами. Правительство должно реагировать на желания общества. Впрочем, возникает вопрос: куда из благополучной Германии переезжать беженцам? В странах Восточной Европы их не ждут. Франция, Испания, Италия сейчас также меняют свое отношение к сверхгуманистическому законодательству», – заключил Рар.

Ранее стало известно, что примерно четверть мигрантов в Германии (около 2,6 млн человек), рассматривают возможность покинуть ФРГ. Об этом сообщил немецкий Институт исследований рынка труда и занятости IAB. Адвокат Фатих Зингал связал данный процесс с ростом расизма и трудностями адаптации из-за интровертного характера немецкого общества, передает Anadolu Ajansi.

«Эти люди хотят либо уехать в другую европейскую страну, либо вернуться на свою родину», – заявил он. По его словам, мигранты испытывают сложности в интеграции, поэтому часто объединяются в ассоциации по национальному признаку. Он добавил, что многие предпочитают переезд в государства Средиземноморья или за океан, например, в Канаду и Америку.

Адвокат отметил, что мигранты сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы. При одинаковых условиях им необходимо прилагать гораздо больше усилий по сравнению с местными жителями. Зингал подчеркнул, что расизм ощущается даже на уровне государственных учреждений, в том числе в полиции и школах.

По его словам, основную долю среди уезжающих составляют высокообразованные специалисты. В сфере информационных технологий доля желающих покинуть Германию достигла 39%, в финансовом секторе – 30%, в здравоохранении и социальных услугах – 28%. Адвокат предупредил, что массовый отток квалифицированных кадров может вызвать экономические проблемы в ФРГ.

Напомним, канцлер Мерц подтвердил, что Берлин будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение. Пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.