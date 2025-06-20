  • Новость часаЗахарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
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    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

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    20 июня 2025, 12:40 • Новости дня

    Рар объяснил данные о разочаровании мигрантов жизнью в Германии

    Политолог Рар: В Германии заканчиваются деньги на беженцев

    Рар объяснил данные о разочаровании мигрантов жизнью в Германии
    @ REUTERS/Fabrizio Bensch

    Tекст: Анастасия Куликова

    Приоритеты правительства Германии начинают меняться. В казне государства практически не осталось денег на поддержку мигрантов, из-за чего социальные выплаты беженцам приходится урезать. Из-за этого они и стремятся покинуть ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, примерно четверть мигрантов в Германии (около 2,6 млн человек), рассматривают возможность покинуть республику.

    «Расизм и ксенофобия не свойственны современной ФРГ. Беженцев в стране по-прежнему носят на руках», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, причина желания четверти мигрантов покинуть страну кроется в усилении давления со стороны администрации Фридриха Мерца. В частности, в последнее время активно ограничиваются социальные выплаты.

    «Цель данного процесса – заставить мигрантов быстрее ассимилироваться и начать работать, чего те не хотели делать долгие годы, радуясь высоким пособиям и хорошему снабжению из государственной казны. Но золотые времена прошли: в ФРГ заканчиваются деньги на беженцев. А с иждивенством и криминалитетом в среде этой группы населения становится сложно мириться», – добавляет собеседник.

    «Немецкий избиратель на выборах начинает отдавать свой голос за «Альтернативу для Германии», продвигающую более жесткий контроль над мигрантами. Правительство должно реагировать на желания общества. Впрочем, возникает вопрос: куда из благополучной Германии переезжать беженцам? В странах Восточной Европы их не ждут. Франция, Испания, Италия сейчас также меняют свое отношение к сверхгуманистическому законодательству», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что примерно четверть мигрантов в Германии (около 2,6 млн человек), рассматривают возможность покинуть ФРГ. Об этом сообщил немецкий Институт исследований рынка труда и занятости IAB. Адвокат Фатих Зингал связал данный процесс с ростом расизма и трудностями адаптации из-за интровертного характера немецкого общества, передает Anadolu Ajansi.

    «Эти люди хотят либо уехать в другую европейскую страну, либо вернуться на свою родину», – заявил он. По его словам, мигранты испытывают сложности в интеграции, поэтому часто объединяются в ассоциации по национальному признаку. Он добавил, что многие предпочитают переезд в государства Средиземноморья или за океан, например, в Канаду и Америку.

    Адвокат отметил, что мигранты сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы. При одинаковых условиях им необходимо прилагать гораздо больше усилий по сравнению с местными жителями. Зингал подчеркнул, что расизм ощущается даже на уровне государственных учреждений, в том числе в полиции и школах.

    По его словам, основную долю среди уезжающих составляют высокообразованные специалисты. В сфере информационных технологий доля желающих покинуть Германию достигла 39%, в финансовом секторе – 30%, в здравоохранении и социальных услугах – 28%. Адвокат предупредил, что массовый отток квалифицированных кадров может вызвать экономические проблемы в ФРГ.

    Напомним, канцлер Мерц подтвердил, что Берлин будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение. Пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.

    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    19 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Названо число прибывших в прошлом году мигрантов в Россию

    МВД сообщило о прибытии в Россию 6,3 млн мигрантов в прошлом году

    Названо число прибывших в прошлом году мигрантов в Россию
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства, заявила на ПМЭФ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

    По словам Казаковой, более 6 млн мигрантов прибыли в Россию с начала 2024 года, передает РИА «Новости».

    По ее словам, страна вернулась к допандемийным показателям – в прошлом году в Россию въехало около 6,3 млн иностранных граждан, при этом порядка 50% мигрантов прибыли с целью трудоустройства.

    Материалы МВД, озвученные на сессии ПМЭФ, уточняют, что большинство приезжих – выходцы из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

    Форум ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня.

     Ранее сообщалось, что свыше 800 тыс. иностранных граждан учтены в реестре контролируемых лиц.

    В Госдуме анонсировали рассмотрение закона о передаче в МВД данных о детях мигрантов.

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    19 июня 2025, 15:04 • Новости дня
    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией

    Политолог Рар: Отношения России и Германии оказались на пороге военного конфликта

    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение Москвы выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве логичен: Германия является одним из крупнейших оружейных доноров Украины, а часть немецких элит и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступают за усиление антироссийских санкций, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

    «Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Германия вооружает Украину и пытается вместе с Британией создать на Западе коалицию против России?» – задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Москвой выступает только партия «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

    «Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

    Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

    Ранее стало известно о намерении России выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, вступившего в силу в июне 1996 года. «Соглашение в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», – говорится в сообщении МИД России.

    Ведомство обратило внимание, что немецкие власти «целенаправленно идеологически обрабатывают население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцируют обострение военно-политической ситуации». «Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – отмечается в заявлении.

    В самом соглашении указывается, что оно создано для военно-технического сотрудничества профильных российских и немецких предприятий, организаций и ведомств. Для реализации инициатив была учреждена двусторонняя комиссия.

    Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на утрату нейтрального статуса Германии относительно украинского кризиса. Он напомнил, что сейчас ВСУ используют против российских сил в зоне СВО немецкие танки Leopard, а Берлин не исключает поставок Киеву ракет Taurus.

    «Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов, переданных из запасов бундесвера, на 5,2 млрд евро.

    Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в Германии – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Это делает Берлин вторым после Вашингтона крупным донором ВСУ.

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    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

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    20 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    Власти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
    Власти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
    @ Аппарат вице-премьера РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России намерено перестроить систему регулирования притока иностранной рабочей силы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    По словам Голиковой, правительство России намерено перестроить систему регулирования притока иностранной рабочей силы, передает ТАСС.

    Она сообщила, что правительство уже работает над изменением политики в сфере миграции. Голикова отметила, что недавно были приняты и уже реализуются законодательные инициативы, касающиеся привлечения мигрантов на территорию Россию для трудоустройства.

    Вице-премьер подчеркнула, что работа по диверсификации миграционной политики будет продолжена. По ее словам, рассматриваются новые механизмы привлечения иностранных работников в Россию.

    Она также отметила, что правительство в ближайшее время представит соответствующие законопроекты в парламент и начнет их обсуждение на более широком уровне. Вице-премьер пояснила, что эти шаги предпринимаются по поручению президента России.

    В 2024 году в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.

    Госдума решила рассмотреть законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и органами управления образования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что МВД России перешло к отбору полезных для страны мигрантов.

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    19 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Замминистра МВД взял под контроль ситуацию с мигрантами на рынке в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель министра внутренних дел – начальник Миграционной службы МВД генерал-полковник полиции Андрей Кикоть взял под личный контроль вопрос законности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на рынке «Алексеевский» в Воронеже.

    Вопрос законности трудоустройства иностранных граждан на рынке «Алексеевский» в Воронеже был взят под личный контроль первым замминистра внутренних дел России, начальником Миграционной службы МВД генерал-полковником полиции Андреем Кикотем, следует из сообщения в Telegram-канале Главного управления по вопросам миграции МВД.

    Руководство МВД поручило начальнику ГУ МВД по Воронежской области доложить о результатах проверки соблюдения миграционного законодательства на данном рынке.

    Ранее в некоторых Telegram-каналах публиковалась информация о конфликте, произошедшем на этом продуктовом рынке. В связи с этим в МВД приняли решение уделить особое внимание ситуации с иностранными гражданами на объекте.

    Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

    Правоохранители в Краснодарском крае выявили преступную группу, которая помогала мигрантам получать незаконные документы.

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    19 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД рассматривает меры против немецких журналистов в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.

    «Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она сообщила, что «подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер».

    Захарова рекомендовала перевести информацию о готовящихся мерах на немецкий язык, чтобы немецкие журналисты были осведомлены о возможных последствиях. Она подчеркнула, что подобные действия – ответ на многолетние попытки немецких властей вытеснить российские СМИ из информационного пространства Германии.

    По словам Захаровой, немецкое общество должно узнать, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители пришли в квартиру семьи Феоктистова в Германии и изъяли у членов семьи паспорта. Феоктистова в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.

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    18 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Депортация мигрантов привела к дефициту кадров в США

    В США после депортации мигрантов стло не хватать работников в домах престарелых

    Tекст: Евгения Караваева

    Американские дома престарелых столкнулись с серьезной нехваткой сотрудников на фоне массовой депортации мигрантов и ужесточения иммиграционной политики.

    Политика администрации президента США по выдворению мигрантов спровоцировала дефицит специалистов в домах престарелых и социальных службах, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Axios.

    По информации портала, давно существовавшая проблема нехватки персонала в учреждениях для пожилых людей усугубилась во время пандемии COVID-19 и теперь достигла критического уровня. В структуре специалистов по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями до 41% составляют иностранцы. Среди помощников медсестер этот показатель равен 22%, а среди персональных помощников – 28%.

    Эксперты считают, что уменьшение числа иностранных работников приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг и росту нагрузки на оставшийся персонал. По их словам, ситуация требует срочных мер, чтобы обеспечить достойный уровень ухода за пожилым населением и уязвимыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал к массовым депортациям нелегальных мигрантов в крупнейших городах США.



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    20 июня 2025, 10:25 • Новости дня
    Стало известно о недовольстве мигрантов жизнью в Германии

    IAB: 2,6 млн мигрантов захотели покинуть Германию из-за дискриминации

    Стало известно о недовольстве мигрантов жизнью в Германии
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 2,6 млн мигрантов рассматривают возможность переезда из Германии из-за дискриминации, расизма и недостаточной социальной адаптации, сообщил немецкий Институт исследований рынка труда и занятости (IAB).

    Как передает Анадолу, по данным Института исследований рынка труда и занятости (IAB), примерно четверть мигрантов в Германии, что составляет около 2,6 млн человек, рассматривают возможность уехать из страны. Адвокат Фатих Зингал связал это с ростом расизма и трудностями адаптации из-за интровертного характера немецкого общества.

    Зингал заявил: «Эти люди хотят вернуться либо в другую европейскую страну, либо на свою родину». По его словам, мигранты испытывают сложности в социальной интеграции, поэтому часто объединяются в ассоциации по национальному признаку. Он добавил, что многие предпочитают переезд в страны Средиземноморья или за океан, например, в Канаду и Америку.

    Адвокат отметил, что мигранты сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы. При одинаковых условиях им необходимо прилагать гораздо больше усилий по сравнению с местными жителями. Он подчеркнул, что расизм ощущается даже на уровне государственных учреждений, в том числе в полиции и школах.

    Зингал также обратил внимание, что основную долю среди уезжающих составляют высокообразованные специалисты. В сфере информационных технологий доля желающих покинуть Германию достигла 39%, в финансовом секторе – 30%, в здравоохранении и социальных услугах – 28%. Он предупредил, что массовый отток квалифицированных кадров может вызвать экономические проблемы для Германии.

    По его словам, немецкая правовая защита для мигрантов зачастую не работает должным образом, а политики опасаются открыто осуждать дискриминацию, чтобы не потерять голоса избирателей, поддерживающих правые силы.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Германия будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    19 июня 2025, 17:20 • Новости дня
    Экс-посол Германии оказался в эпицентре разгона антироссийского митинга в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший немецкий посол в Грузии Хуберт Кнырш в нарушение законов находился в здании парламента страны в июне 2019 года, когда произошел разгон антироссийского митинга в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Факт раскрылся во время заседания временной парламентской комиссии, которая в том числе расследует события того периода.

    Свидетели отмечали на заседании комиссии, что Кнырш находился в здании парламента, которое штурмовала радикальная оппозиция и где располагался оперативный штаб властей, по приглашению тогдашнего министра МВД Грузии, ныне одного из лидеров оппозиции Георгия Гахарии.

    Пребывание посла в эпицентре таких событий является нарушением Венской конвенции, тем более что его жизни могла угрожать опасность.

    Председатель временной следственной комиссии парламента, вице-спикер Теа Цулукиани отметила, что в период работы в Грузии послом Германии Хуберт Кнырш «отличался тем, что давал или пытался давать указания представителям руководства страны».

    «Он и мне пытался давать поручения, которые я не исполняла, работая тогда министром культуры», – сказала Цулукиани.

    По ее словам, Кнырш периодически «говорил тем или иным высшим чинам Грузии, что они должны делать, и это не было дипломатией».

    «Почему исключать, что этот персонаж (Кнырш) мог давать какие-то неправильные поручения министру МВД (во время разгона митинга)», – задалась вопросом глава комиссии.

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    18 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    В МИД обвинили ФРГ, Италию и Японию в нарушении обещания о недопущении войн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия, Италия и Япония нарушили свои обязательства о недопущении войн, заявил на сессии ПМЭФ директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

    Он подчеркнул, что бывшие страны «оси» на протяжении последних трех лет выступают против резолюции ООН, направленной на осуждение героизации нацизма, несмотря на данные ими обещания после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Лукьянцев отметил, что эти государства забыли о признании собственной вины за развязывание войны и обязательстве не допускать подобных проявлений впредь. Он отметил, что резолюция о героизации нацизма принимается ежегодно, но Россия сталкивается с попытками фальсификации истории и утверждениями, будто документы Нюрнбергского трибунала недоступны.

    По словам Лукьянцева, в то же время в адрес России выдвигаются обвинения в искажении исторической памяти, однако российская сторона предпочитает оперировать фактами и аргументами.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Она также отметила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.

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    19 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Правительство Германии отметило готовность Путина к контактам с Мерцем

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Германии приняло к сведению высказывания Владимира Путина о готовности к контактам c канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    Берлинский кабинет министров прокомментировал заявление российского лидера о возможности контактов с новым канцлером, передает ТАСС.

    В кабмине Германии сообщили, что слова российского президента были отмечены и приняты во внимание. Власти ФРГ подчеркнули, что официально зафиксировали соответствующие заявления со стороны Москвы, но не стали комментировать детали или дальнейшие шаги.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир.

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    20 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Еще более чудовищная вещь заключается в том, что дети действительно изымаются из украинских семей и отбираются у украинских родителей на территории стран Западной Европы», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, более 100 детей, которых якобы «похитила» Россия, нашлись в Германии.

    В апреле 2024 года в Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

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    19 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Названо число внесенных в реестр МВД иностранцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 800 тыс. иностранных граждан учтены в реестре контролируемых лиц, говорится в материалах Министерства внутренних дел, показанных на ПМЭФ.

    В материалах указывается, что более 800 тыс. иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц, передает ТАСС.

    Ранее в Госдуме начали рассматривать законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД сведения о детях мигрантов, включая персональные данные, результаты тестирования, информацию о зачислении и отчислении, а также обращения в образовательные организации иностранцев из реестра контролируемых лиц.

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