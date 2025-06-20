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    Суд разрешил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    13 комментариев
    20 июня 2025, 10:29 • Новости дня

    Суд разрешил Трампу временно использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

    Апелляционный суд разрешил Трампу использовать Нацгвардию для разгона протестов

    Суд разрешил Трампу временно использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральный апелляционный суд решил, что Дональд Трамп может временно продолжить привлекать Национальную гвардию для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе, сообщает Bloomberg.

    Согласно решению суда, Трамп может и дальше использовать калифорнийскую Национальную гвардию для подавления протестов, пока продолжается судебное разбирательство. Это не изменило текущую ситуацию в Лос-Анджелесе, где федеральные военные силы уже действуют больше недели, передает Bloomberg.

    Постановление не является финальным и, вероятно, будет обжаловано. Калифорния может обратиться в Верховный суд США или к расширенной коллегии апелляционного суда. Окружной суд, ранее постановивший вернуть контроль над военными штату, проведет слушание на следующий день.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и представители штата резко осудили действия Трампа, назвав их «захватом власти» и угрозой для местных властей. Генеральный прокурор штата подчеркнул, что дело не завершено, и пообещал продолжить борьбу.

    Судебная коллегия отметила, что президент, вероятно, действовал в рамках своих полномочий, когда федерализировал Национальную гвардию, однако не согласилась с позицией Минюста о невозможности судебного контроля таких решений.

    Трамп приветствовал судебное решение и назвал использование Национальной гвардии «ключевым полномочием» президента. Ньюсом в свою очередь заявил, что президент не стоит выше закона.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что приказ о вводе Национальной гвардии предотвратил разрушительные последствия беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Президент США заявил, что военные покинут штат только тогда, когда ситуация станет безопасной.

    Власти США рассматривали возможность применения закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов в Калифорнии.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа.

    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    36 комментариев

    Комментарии (28)
    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Комментарии (17)
    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    @ Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели определить возможность нанесения ударов по Ирану, учитывая вероятность переговоров по ядерной программе.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает вариант дипломатического взаимодействия с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

    Ливитт на брифинге для журналистов процитировала заявление Трампа: «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель».

    Президент США ранее неоднократно подчеркивал, что не исключает различных сценариев по отношению к Ирану, однако считает предпочтительным дипломатический путь решения вопроса.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти выразили опасения касательно потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем.

    Официальный представитель МИД России заявила о вероятности продолжения обсуждений по мирной иранской ядерной программе в международном формате. Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

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    18 июня 2025, 04:21 • Новости дня
    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT: Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица на саммите G7 заявили, что президент США Дональд Трамп был радушен во время дискуссий и принял участие в ужине с лидерами объединения после объявления о своем досрочном отъезде, но был момент с президентом Франции, когда Трамп резко высказался, пишет FT.

    Тогда Трамп публично осудил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот заявил, будто американский президент возвращается в Вашингтон, чтобы добиться «прекращения огня» на Ближнем Востоке.

    «Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Это гораздо больше. Намеренно или нет, Эммануэль всегда все понимает неправильно», – приводит слова Financial Times (FT).

    Издание добавляет, что еще три официальных лица, присутствовавшие на саммите G7, рассказали, как решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит вызвало раздражение Трампа и способствовало его решению досрочно покинуть саммит.

    Во время визита на датский остров, который, по словам президента США, он хочет взять под контроль Вашингтона, Макрон сказал об угрозах Трампа: «Я не думаю, что это то, что делают союзники».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Трамп также призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом

    Американист Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке

    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом
    @ Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне обсуждения возможного вступления США в ирано-израильский конфликт в Вашингтоне проявилось два лагеря. Первый хочет падения режима в Исламской республике, а второй выступает против отправки американцев воевать за рубежом. Дональд Трамп в этой ситуации колеблется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте с Ираном.

    «Та разношерстная команда, которую собрал Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос: все друг другом недовольны, невозможно выработать единое решение», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, в Вашингтоне проявилось два лагеря: с одной стороны, республиканские «ястребы» и неоконсерваторы, а с другой – MAGA-крыло (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). «Первые считают, что они близки к своей многолетней цели – к уничтожению режима в Иране. Этот стан изо всех сил тянет Штаты в ирано-израильский конфликт. Им вторит правительство Израиля», – уточнил собеседник.

    Представители MAGA-крыла заняли противоположную позицию, продолжил эксперт. Они напоминают о предвыборном обещании Трампа не отправлять американцев воевать за рубежом. «Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», – указал Дробницкий.

    Глава Белого дома в такой ситуации постоянно дрейфует: сейчас он находится в крайне ястребиной позиции, о чем свидетельствуют его недавние посты с угрозами Тегерану и призывами к стране капитулировать. «Но президент США легко меняет свою риторику», – напомнил аналитик. Не исключено, что через какое-то время Трамп сгладит свои жесткие заявления.

    «Однако непоследовательность действий и отсутствие четкой позиции официального Вашингтона создает ощущение жуткой нервозности и неопределенности. Возможно, американский лидер, что называется, валяет дурака на публику, а на деле – у него все под контролем. Но такая версия становится все более фантастичной», – отметил собеседник.

    «Возникает целый ряд вопросов: что задействовано для оборонительной помощи Израилю? Какие конкретно силы развернуты на Ближнем Востоке? В условиях отсутствия ясности в руководстве США, как будет оцениваться, подверглись ли опасности американские базы и персонал?» – добавил политолог.

    Происходящее эксперт назвал «серьезным кризисом» американской политики. Предсказать, что будет дальше и какие шаги предпримет Белый дом – крайне сложно. «Сегодня американцы скажут одно, завтра – другое, а потом еще Трамп что-то напишет в своей соцсети. Ситуация на Ближнем Востоке нервозная, а неопределенность в Вашингтоне лишь усиливает это», – пояснил Дробницкий.

    Он обратил внимание на тот факт, что в прошедшем совещании не принимала участия директор национальной разведки Тулси Габбард. «Заявляется, что она якобы проходит переподготовку по военной специальности. Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы «играют» Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем – младшим», – считает аналитик.

    По его оценкам, если США вступят в войну против Ирана, то все надежды на способность Трампа что-то изменить в американской политике рухнут. «В самих Штатах это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание Совета нацбезопасности по теме Ирана. Встреча продолжалась более часа. По информации The Wall Street Journal, по ее итогам не было принято решения об ударах по Исламской республике. Более того, как отмечает CBS со ссылкой на источники, среди ближайших советников главы Белого дома «нет полного согласия относительно того, как действовать дальше».

    Американские чиновники считают, что за следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля, сообщает ABC News. По истечении этого срока станет понятно, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или Трамп прибегнет к военным действиям.

    Перед началом совещания Совета нацбезопасности американский лидер опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. Вместе с тем в Штатах считают возможным возобновление диалога с Ираном о ядерной программе.

    США и Иран успели провести пять раундов переговоров, а шестой, который был намечен на 15 июня, оказался сорван в связи с атакой Израиля. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской республики. Взаимные атаки продолжаются шестой день.

    Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии

    Reuters: США стали выводить войска с еще двух баз в Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    Американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии, что ускорит сокращение численности войск и может спровоцировать возрождение террористических группировок в регионе, передает Reuters.

    Американские власти вывели своих военных еще с двух баз на северо-востоке Сирии, как обнаружили репортеры Reuters.

    По их данным, две базы США, которые они посетили на прошлой неделе, в основном заброшены, обе охраняются небольшим контингентом Сирийских демократических сил – курдской военной группировки, которую Вашингтон поддерживает в борьбе с Исламским государством (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка) в течение десятилетия.

    «Камеры, используемые на базах, занятых возглавляемой США военной коалицией, были демонтированы, а колючая проволока на внешних периметрах начала провисать», – сообщается в материале.

    Курдский политик, живущий на одной из баз, сказал, что там больше нет американских войск. Охранники на второй базе заявили, что войска недавно покинули ее.

    Это первое подтверждение от журналистов того факта, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Это довело число баз США в Сирии до четырех с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

    Администрация Трампа заявила в этом месяце, что сократит свое военное присутствие в Сирии до одной базы с восьми в тех частях северо-восточной Сирии, которые контролируются SDF. The New York Times сообщила в апреле, что войска могут быть сокращены с 2000 до 500 в ходе вывода войск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек. Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

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    19 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    @ Gene Blevins/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни активно обсуждает с советниками возможный авиаудар по иранскому ядерному объекту Фордо, пишет Axios.

    Американский президент изучил риски атаки по иранскому объекту Фордо и попросил советников оценить реальную возможность полного уничтожения комплекса, передает Аxios.

    Трамп интересуется, смогут ли американские сверхмощные бомбы действительно разрушить это подземное сооружение, защищенное горой к югу от Тегерана. По мнению источников, Трамп не уверен в необходимости вмешательства Соединенных Штатов в войну между Израилем и Ираном, а также выражает сомнения в гарантированном успехе атаки.

    Американские военные заверяют, что Massive Ordnance Penetrator (MOP) способен уничтожить объект, однако президент, по словам источников, не убежден окончательно. Один из официальных лиц отметил, что Соединенные Штаты располагают возможностями для такой атаки, но решение о ее необходимости пока не принято.

    Израильские военные считают, что если Фордо не будет уничтожен, иранская ядерная программа сохранится. По данным издания, Израиль не обладает ни нужными бомбардировщиками B-2, ни 13-тонными бомбами для аналогичного удара, однако может попытаться нанести ущерб объекту своими силами.

    В качестве альтернативы обсуждается вариант коммандос-операции, подобной прошлогодней атаке на завод в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Как сообщала New York Times, самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

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    18 июня 2025, 00:26 • Новости дня
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, сообщает CNN, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте нет, узнал CBS.

    По словам представителя Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась. Беседа продолжалась более часа. Это произошло в момент, когда президент взвешивал, стоит ли США вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном, сообщил CNN.

    Израиль попросил Соединенные Штаты занять чисто «оборонительную позицию» на фоне своего конфликта с Ираном, сообщил CNN посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

    За последние несколько дней в регион было переброшено более 30 американских воздушных заправщиков, чтобы подготовиться к возможности того, что Трамп решит приказать ВВС США помочь израильским истребителям дозаправляться при нанесении ударов по Ирану, сообщили CNN два источника, знакомых с этим вопросом.

    «Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия относительно того, как действовать дальше», – передает CBS со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, одной из возможных целей коалиции является Фордо, подземный объект по обогащению урана, который, как полагают, является ключевым для ядерной программы Ирана.

    Фордо находится почти на глубине 300 футов (91 м) под горой и защищен мощной системой противовоздушной обороны, считается наиболее вероятным местом для гипотетической программы ядерного оружия.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    36 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения своей авиации.

    До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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    18 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Пушков предупредил Трампа о проклятии президентов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Военная операция Израиля против Ирана может стать войной американского президента Дональда Трампа, который не раз хвастался тем, что не начал ни одной войны во время пребывания в Белом доме, что может измениться, если он решит помочь Израилю и присоединиться, считает сенатор Алексей Пушков.

    Пушков подтвердил, что похвалы Трампа самому себе справедливы, он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера.

    «Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

    До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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    18 июня 2025, 06:41 • Новости дня
    Сенат США отложил введение санкций против России

    Semafor: Сенат отложил решение вопроса о санкциях против России до июля

    Сенат США отложил введение санкций против России
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку война между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей, пишет портал Semafor.

    Ожидалось, что законопроект о санкциях против России и ее торговых партнеров будет рассмотрен в Сенате в ближайшее время, однако теперь обсуждение перенесли как минимум на июль, пишет портал Semafor.

    «Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и конгрессмен Ричард Блюменталь работают над переработанной версией законопроекта, предусматривающей защиту союзников Украины от части санкций за торговлю с Россией. Также планируются технические изменения в тексте документа», – узнало издание.

    Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что наиболее вероятным сроком возвращения к вопросу о санкциях будет июль.

    «Мы открыты для изменений, мы пытаемся работать с администрацией с точки зрения сроков», – заявил он.

    Даже внесенный в список террористов и экстремистов в России сенатор Грэм отметил, что Сенату «придется немного подождать» с введением антироссийских санкций.

    Сенаторы подчеркивают, что сейчас ключевое внимание уделяется ситуации вокруг Ирана и Израиля. В то же время в Республиканской партии нарастает запрос на новые меры против России из-за разногласий по поводу военной помощи Украине, однако многие не готовы действовать без поддержки президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Группы семи собирались обсудить санкции против России во вторник без президента США Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    До этого стало известно, что администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    При этом французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров.

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