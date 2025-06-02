Сына бывшего замглавы СБУ объявили в розыск в Москве

Tекст: Евгения Караваева

Сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Сацюка объявили в розыск в Москве, передает «Лента.ру» со ссылкой на Mash.

По информации канала, Сацюк-младший ранее занимался профессиональным футболом. Его отец известен тем, что в 2004 году был одним из подозреваемых по делу об отравлении Виктора Ющенко, который тогда баллотировался в президенты Украины.

В апреле 2025 года мужчина арендовал автомобиль Toyota Camry, который должен был вернуть через неделю, однако этого не сделал. На протяжении месяца он обещал владельцу машины оплатить продление аренды, но недавно перестал выходить на связь. После этого арендодатель обратился в полицию, и теперь бывшего футболиста ищут столичные правоохранители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемого в атаке БПЛА в Иркутской области объявили в розыск. Суд ДНР заочно приговорил наемника-трансгендера Эштон-Чирилло к 20 годам.