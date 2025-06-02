Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Членам ОПГ в Твери вынесли приговор за хищения из поездов
В Тверской области завершился суд над участниками преступного сообщества, похитившими грузы из поездов на сумму свыше 55 млн рублей.
Суд в Твери вынес приговор тридцати шести участникам преступного сообщества, похитившим грузы из железнодорожных составов на сумму более 55 млн рублей, передает ТАСС.
Организаторы вовлекли в преступную схему работников диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, локомотивных бригад и охраны поездов. В период с 2017 по 2018 год сообщество совершило тринадцать краж грузов из составов, проходящих через город Ржев.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила: «Грузы похищались с поездов, следовавших транзитом через Ржев из европейских стран в СНГ». Преступную деятельность пресекли в августе 2018 года сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России.
По информации Следственного комитета, суд приговорил троих организаторов к лишению свободы на сроки от восьми лет шести месяцев до девяти лет строгого режима. Троим соучастникам назначены сроки от семи до семи с половиной лет. Пятеро обвиняемых получили условные сроки от двух до трех лет, остальные двадцать пять освобождены в связи с фактическим отбытием наказания. Ранее еще двое фигурантов были осуждены, один скончался до суда.
Для возмещения ущерба арестовали имущество обвиняемых, включая автомобили и денежные средства, сообщила представитель СК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали двоих участников преступной группы, которые находились в федеральном розыске за хищение товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области.