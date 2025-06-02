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Эксперты обсудили программу льготного жилищного кредитования для судей
Введение программы льготной ипотеки может стать действенным способом социальной поддержки судей и работников аппаратов судов, заявили эксперты на заседании президиума Совета судей России.
Эксперты на заседании президиума Совета судей России было высказано предложение разработать программу льготного жилищного кредитования для судей и сотрудников аппарата судов. Председатель Совета Виктор Момотов заявил, что данный механизм поддержки уже применяется в различных государственных учреждениях и корпорациях, следует из сообщения в Telegram-канале совета судей Российской Федерации.
Обсуждение льготной ипотеки связано с необходимостью создания условий для приобретения жилья на фоне высоких рыночных ставок. Эксперты подчеркивают, что подобная мера не является привилегией, а служит обеспечением правового баланса и помогает сохранить независимость судей, минимизируя коррупционные риски.
Юрист Мария Спиридонова отметила, что «вопрос обеспечения судей достойными условиями жизни напрямую связан с независимостью судебной власти». По ее словам, инициатива о льготной ипотеке – это логичное продолжение работы по социальному обеспечению судей.
Член СПЧ Элина Сидоренко добавила, что льготная ипотека способна серьезно снизить коррупционные риски и повысить финансовую стабильность судей.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод подчеркнул, что новое кредитование станет «инструментом обеспечения независимости судей и заслоном от внешних давлений».
Введение программы, по мнению экспертов, будет способствовать привлечению молодых кадров, удержанию опытных специалистов и росту престижа судебной профессии.