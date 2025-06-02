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Число задержанных после триумфа ПСЖ в Париже достигло 570 человек
В Париже после уличных беспорядков, связанных с победой ПСЖ в Лиге чемпионов, задержали 570 человек, включая участников грабежей и блокировки дорог.
В Париже после финала Лиги чемпионов задержали 570 человек, передает ТАСС.
«Количество задержаний невероятное: 491 – в ночь с субботы на воскресенье, 79 – вчера», – рассказал префект полиции Парижа Лоран Нуньес. Последние задержания произошли в ночь на понедельник.
После завершения парада команды на Елисейских полях и презентации кубка на стадионе «Парк-де-Пренс» группа молодых людей перекрыла движение на бульваре Периферик. Это кольцевая автодорога вокруг Парижа.
Префект уточнил, что речь идет только о задержанных в Париже. Он отказался назвать произошедшее «провалом в сфере безопасности». По его словам, 5,4 тыс. полицейских и жандармов проделали большую работу и пресекли многочисленные попытки вандализма и грабежей.
Лоран Нуньес выразил сожаление в связи с поведением некоторых участников торжеств. Он отметил, что часть задержанных даже не смотрели финальный матч. Они пришли лишь с целью организации беспорядков и воровства. В одном магазине обуви задержали сразу 30 человек, позже еще девять с награбленным. Неподалеку от Елисейских полей 11 человек задержали при попытке ограбить магазин с мототехникой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ одержал первую в истории клуба победу в финале Лиги чемпионов, обыграв «Интер» в Мюнхене.
Позднее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования, в результате чего пострадали четверо человек.