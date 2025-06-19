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Песков назвал возвращение бойцов из плена важным итогом переговоров
Песков сообщил о возвращении сотен раненых военных из плена после переговоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что благодаря соглашениям в Стамбуле сотни раненых военнослужащих вернулись домой, а также были освобождены молодые украинцы.
Переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в два раунда, принесли значимый гуманитарный результат, передает ТАСС. Дмитрий Песков сообщил, что в результате достигнутых в Стамбуле договоренностей сотни молодых и тяжелораненых российских бойцов смогли вернуться домой из украинского плена.
Пресс-секретарь добавил: «Большое количество, сотни наших молодых и тяжело больных, раненых ребят вернулись из Украины. Это ли результат? Это очень важный результат». Также Москва передала молодых украинских военнослужащих Киеву. Песков подчеркнул, что такие гуманитарные договоренности способствуют увеличению потенциала для более серьезных переговоров между двумя странами.
Он отметил, что три года назад конфликт можно было завершить на основе стамбульских соглашений, однако с тех пор ситуация для Украины значительно ухудшилась, а уровень взаимного недоверия вырос. Представитель Кремля также заявил, что впереди предстоит серьезная работа для достижения новых договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первая группа молодых военных, удерживаемых на территории, контролируемой Киевом, была возвращена на родину в рамках договоренностей с украинской стороной.
Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными.
При этом президент России Владимир Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом.