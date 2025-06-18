Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
Автора Telegram-канала «Солдатская правда» Полынкова задержали в Москве
Автор Telegram-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков задержан в российской столице, сообщил адвокат Александр Молохов в среду.
«Подтверждаю, он задержан. Как только будет информация, соответственно, мы ее сообщим, адвокат уже у него», – заявил Молохов, передает ТАСС.
Отмечается, что Полынков – автор Telegram-канала «Солдатская правда» и военный корреспондент.
Также он занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова» и входит в центральный исполнительный комитет незарегистрированной политической партии КПРС «Русская весна».
Ранее разработчик Telegram-бота «Глаз бога» Евгений Антипов заявил о приостановке своей работы из-за обысков у поставщиков данных, связанных с уголовным делом по статье о незаконных действиях с персональной информацией.