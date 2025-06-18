Сбербанк сообщил о миллиардных потерях россиян из-за NFC-мошенничества

Tекст: Алексей Дегтярев

Еженедельно из-за таких схем россияне теряют более 1 млрд рублей, сказал Кузнецов в интервью ТАСС.

Он пояснил, что преступники используют поддельные устройства с поддержкой NFC, на которые жертвы сами прикладывают смартфоны или карты.

«Когда человек прикладывает смартфон к банкомату, тот считывает NFC-сигнал карты злоумышленника. Вместо PIN-кода своей карты жертва вводит комбинацию цифр, которую ей диктует мошенник (якобы пароль от «безопасного счета»). На самом деле это PIN-код от карты преступника – жертва сама вносит наличные на чужой счет», – уточнил Кузнецов.

Схема может включать установку «защитного приложения», после чего злоумышленник ретранслирует NFC-сигнал и привязывает свою карту к устройству жертвы. Методы социальной инженерии постоянно совершенствуются и сочетаются с технологическими новшествами, добавил он.

По предварительным оценкам, если рост преступности сохранится, потери россиян от действий кибермошенников в 2025 году могут превысить 330 млрд рублей. В Сбербанке считают необходимым создать единую цифровую платформу учета киберпреступлений и ужесточить законодательство в этой сфере.

В мае Сбербанк сообщал, что за три месяца 2025 года мошенники в Сети смогли похитить у российских граждан порядка 70 млрд рублей.