Министр армии США сообщил о разговоре с военным на Луне

Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана

Эксперт: Война Израиля и Ирана может спровоцировать глобальный энергетический кризис

Tекст: Анастасия Куликова

«Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти.

«В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Исламской республики и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения уже сейчас толкают котировки вверх», – пояснил он.

Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива, продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

«Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% – СПГ. В случае его перекрытия Ираном цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

В то же время блокада пролива приведет и к другим последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Их целью станет – разблокировать Ормузский пролив. Иранские власти не смогут долго сопротивляться», – уточнил специалист.

«Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер. Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», – заключил Юшков.

Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

КСИР сообщил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

В связи с обострением инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

По информации издания, в минувшие выходные навигационные сигналы более чем с 900 судов в Ормузском проливе и Персидском заливе были нарушены. Это привело к путанице в судоходном узле, говорится в другом материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.