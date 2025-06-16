России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
В Саратовской области 15 детей попали в больницу с отравлением
В оздоровительном лагере города Маркс в Саратовской области 15 детей попали в больницу из-за массового отравления, сообщил замминистра министра здравоохранения региона Денис Грайфер.
К понедельнику в Марксовской районной больнице находятся на лечении 15 детей, сказал Грайфер, передает ТАСС.
Он пояснил, что состояние и самочувствие всех детей удовлетворительное.
Отравление произошло в детском лагере «Огонек». Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
Региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на исследования проб сообщило, что в лагере обнаружена РНК норовируса.
Ранее в Омской области госпитализировали 11 детей из детского лагеря «Орленок», сам лагерь закрыли.