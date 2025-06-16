  • Новость часаПутин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области
    Россия предложила Украине еще 2 тыс. 239 тел военных ВСУ
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    5 комментариев
    16 июня 2025, 14:49 • Новости дня

    В Саратовской области 15 детей попали в больницу с отравлением

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В оздоровительном лагере города Маркс в Саратовской области 15 детей попали в больницу из-за массового отравления, сообщил замминистра министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

    К понедельнику в Марксовской районной больнице находятся на лечении 15 детей, сказал Грайфер, передает ТАСС.

    Он пояснил, что состояние и самочувствие всех детей удовлетворительное.

    Отравление произошло в детском лагере «Огонек». Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

    Региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на исследования проб сообщило, что в лагере обнаружена РНК норовируса.

    Ранее в Омской области госпитализировали 11 детей из детского лагеря «Орленок», сам лагерь закрыли.

    15 июня 2025, 20:09 • Новости дня
    Украинский актер Фелипенко ликвидирован в зоне проведения СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в сериале «Возвращение Мухтара», ликвидирован, участвуя в боевых действиях в составе ВСУ на фронте.

    О гибели Юрия Фелипенко сообщил украинский портал «Новости.LIVE», передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что актер работал в театре и кино, а также добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

    В публикации говорится: «Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте». Прямая дата и место гибели не уточняются.

    По данным издания, Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года и служил в батальоне ударных беспилотников «Ахилес». Помимо карьеры в украинском театре и кино, он снялся в российских сериалах, включая «Возвращение Мухтара-9», «Отдел 44» и «Личное дело», а также в ряде украинских телепроектов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН.

    Комментарии (16)
    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    Комментарии (15)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Комментарии (4)
    16 июня 2025, 08:22 • Новости дня
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Фронт ВСУ на участке шириной около 40 км «обвалился», российские войска продвинулись вперед на всем этом протяжении, заявил замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».

    «Лек» заявил, что на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка фронт украинских войск шириной около 40 километров на Донецком направлении «обвалился», российские военные продвинулись по всей линии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что продвижение происходит от Малиновки на север, и выразил надежду на скорое освобождение Краматорска. По его словам, в освобождении Малиновки участвовали как мотогруппы, так и группа на гусеничной технике.

    Замкомандира роты сообщил, что украинское подкрепление состояло из пеших групп по пять-шесть человек, а заход российских военных был осуществлен «агрессивно и неожиданно для противника». После вклинивания штурмовики передвигались по лесополосе от дома к дому, продвигаясь на 10-20 метров.

    Минобороны России сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вооруженные силы России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении.

    Комментарии (18)
    15 июня 2025, 16:34 • Новости дня
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

    Иран осуществил ракетные удары по израильским городам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В эфире было зачитано сообщение: «Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон».

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

    Комментарии (25)
    15 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по командному пункту украинской группы «Луганск» в Дружковке на территории ДНР.

    Российское Министерство обороны в Telegram-канале заявило о поражении командного пункта украинской оперативно-тактической группы «Луганск» в районе населенного пункта Дружковка в ДНР. Для удара был применен ракетный комплекс «Искандер».

    Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие результат удара по командному пункту.

    До этого сообщалось, что командный пункт бригады морской пехоты ВСУ был уничтожен высокоточным ударом под Святогоровкой в ДНР, применялась ракета комплекса «Искандер».

    Комментарии (8)
    16 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, боеголовки гиперзвуковых ракет смогли легко преодолеть израильскую систему противоракетной обороны и поразили намеченные цели. Отмечается, что Тегеран, вероятнее всего, собирается увеличить число ударов гиперзвуковыми ракетами по территории Израиля в дальнейшем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком.

    До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. Иран также сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

    Комментарии (17)
    16 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «бросили» Украину, при этом они были ее самым богатым и могущественным союзником, пишет британская газета Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, ряд программ «эпохи Байдена» остаются «в стадии разработки», передает РИА «Новости».

    «Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – пишет издание.

    Telegraph отмечает, что теперь перед киевским режимом стоит выбор из трех стратегий. Первый вариант – поддержка от европейских стран. Второй – попытаться договориться с Вашингтоном о новой оружейной сделке. Третий вариант, по мнению издания, – развивать собственное производство оружия и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии по конфликту на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что военная помощь США исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Комментарии (12)
    16 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса

    Bloomberg: В Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов

    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Bloomberg.

    Свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше, передает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено. Пролив остается ключевым маршрутом для мировой нефтеторговли, через него проходит более четверти всех поставок нефти.

    Из-за глушения судовладельцам приходится полагаться на радары и компасы, что повышает риск столкновений.

    Некоторые танкеры, включая Front Tyne от Frontline Ltd. и Elandra Willow компании Vitol Group, зафиксировали аномальные перемещения сигналов, которые появляются в неожиданных местах между Ираном, заливом и берегом Саудовской Аравии. Владельцы судов не прокомментировали ситуацию.

    Брокеры сообщили, что часть судовладельцев приостановила заходы в Персидский залив. Ставки на перевозку нефти по маршруту Ближний Восток – Азия на июль выросли примерно на 12%. Аналитики сомневаются, что Иран пойдет на полную блокаду пролива, поскольку сам зависит от нефтяного экспорта.

    Ранее власти Ирана предупредили Британию, США и Францию о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    СМИ сообщали, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может отразиться на мировом рынке нефти.

    Сенатор Алексей Пушков ранее прогнозировал повышение стоимости нефти до 130 долларов за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (12)
    16 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утвержденный парламентом Ирана договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией передан президенту исламской республики Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в России.

    В сообщении посольства говорится, что в соответствии со 123-й статьей Конституции Ирана председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф направил договор Пезешкиану, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами в январе. В апреле Путин одобрил закон о ратификации этого договора.

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая весной в Госдуме,  сообщил, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    В тексте договора, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права».

    В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. 

    Комментарии (16)
    16 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    @ t.me/presstv

    Tекст: Ольга Иванова

    В провинции Лурестан на западе Ирана задержаны два грузовых автомобиля, перевозившие израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

    Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.

    В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.

    Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.

    Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

    1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

    Комментарии (6)
    15 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

    Tекст: Ольга Иванова

    После начала боевых действий на Ближнем Востоке группа из 14 российских ученых, участвовавших в конференции по БРИКС, успешно покинула зону конфликта через Азербайджан.

    Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

    В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

    Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

    Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.


    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 10:31 • Новости дня
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, произведенная китайской компанией Pop Mart, стремительно завоевала популярность среди молодежи по всему миру, вызвав ажиотаж и драки в магазинах Британии, пишет The New York Times.

    Плюшевая игрушка Лабубу стала новым символом китайской поп-культуры, передает The New York Times. За последние месяцы Лабубу появилась у таких знаменитостей, как Рианна и Дэвид Бекхэм, а в Британии из-за игрушки даже возникали драки между покупателями. В Лос-Анджелесе фанаты устраивали ночные дежурства в магазинах в ожидании поступления фигурки. Поездки в Китай все чаще планируют, чтобы приобрести редкую игрушку.

    Стоимость Лабубу на вторичном рынке достигает сотен долларов, тогда как изначально она стоила около 30 долларов.

    Китайские СМИ называют игрушку важным достижением страны в продвижении собственной поп-культуры за рубежом. Популярность Лабубу сопровождается ростом интереса к другим китайским товарам: видеоиграм, электромобилям BYD и технологиям, включая искусственный интеллект DeepSeek.

    Опросы показывают улучшение отношения к Китаю во многих странах, в том числе среди молодежи США. Исследование Morning Consult отмечает, что впервые глобальный имидж Китая опередил американский, причем это связано не только с популярностью китайских товаров, но и с падением симпатий к США. Эксперты считают, что успехи китайской поп-культуры за рубежом связаны с гибкостью молодых предпринимателей, а не только с государственной политикой.

    Внутри Китая Лабубу уже стал культовой вещью, а случаи контрабанды игрушек из-за рубежа участились. В то же время часть поклонников Лабубу за границей не всегда связывает игрушку с Китаем или даже не догадывается о ее происхождении.

    Издание отмечает что китайские бренды продолжают сотрудничество с мировыми гигантами, в том числе с Disney и Marvel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявку на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров.

    Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска россиянина с 282 упаковками игрушек Labubu, прибывшими из Пекина.

    Между тем в Госдуме призвали не принимать поспешных решений по запрету игрушек Labubu.

    Комментарии (18)
    16 июня 2025, 00:54 • Новости дня
    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

    Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.

    «Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

    Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

    «Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

    Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

    «Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Комментарии (7)
    16 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    @ Alma Israel/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5, сообщает Иранский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 23.35 по местному времени (23.05 мск) на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана. В частности, в пятницу был атакован ядерный объект в Фордо. В субботу сообщалось, что объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали, но ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности.

    Комментарии (3)
    15 июня 2025, 15:43 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на автозавод в Татарстане погиб мужчина

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

    Минниханов в Telegram-канале заявил, что на территории республики была совершена очередная атака вражеским беспилотным летательным аппаратом. По его словам, в ходе ликвидации дрона его обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате инцидента погиб один рабочий завода. Минниханов уточнил: «Всего пострадали 13 человек».

    По информации главы республики, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказана необходимая медпомощь. Минниханов выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Также Минниханов сообщил, что на месте падения обломков возник пожар, который ликвидируют специалисты. По его словам, все предприятия и объекты жизнеобеспечения региона продолжают работать стабильно, а оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки беспилотники атаковали Белгородскую область более 60 раз, причинив ущерб частным домам, автомобилям и коммерческим объектам в ряде населенных пунктов.

    В воскресенье Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Ижевске, Казани, Нижнекамске. Позже аэропорт столицы Татарстана вновь начал принимать и выпускать воздушные суда после отмены ограничений на полеты.

    Комментарии (10)
    Главное
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море
    Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоносителей России
    Суд Латвии освободил депутата Росликова под подписку о невыезде
    Госпитали Восточной Европы стали готовить к войне
    Британскую разведку МИ-6 впервые возглавила женщина
    Советский актер Вячеслав Богачев найден мертвым в Москве
    Мизулина допустила отказ вузов от курсовых из-за нейросетей

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана, а также значительное количество высокопоставленных иранских политиков и военных. Совершить все это было бы невозможно без исключительно эффективных действий израильской разведки. Но как «Моссаду» удалось раскинуть в Иране столь широкую шпионскую сеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации