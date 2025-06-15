Разведчица Дульцева расплакалась после известия о награждении орденом Мужества

Tекст: Дарья Григоренко

Офицеры российской разведки Артем и Анна Дульцевы были арестованы в Словении в декабре 2022 года и находились в заключении, работая под именами граждан Аргентины. Их наградили орденами Мужества, когда они еще находились в заключении, об этом рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире телеканала НТВ, передает РИА «Новости».

По словам Нарышкина, предложение о награждении было внесено в декабре 2023 года и поддержано президентом России Владимиром Путиным, после чего был издан соответствующий указ. Анна Дульцева рассказала, что о награждении супруги узнали в январе 2024 года, когда их навестил коллега по линии СВР.

«Я читаю документ – «Указ президента, вы награждены орденом Мужества». Я читаю, и у меня слезы текут, я не могу успокоиться», – поделилась она своими переживаниями. В ответ она написала в блокноте для российского представителя: «Служу России».

Напомним, российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы вернулись в Россию в результате масштабного обмена заключенными с Западом. Их дети лишь в самолете узнали, что они русские.