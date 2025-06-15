В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Действовавшие ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске отменили, сообщила Росавиация.
«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – заявил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В период действия ограничений один рейс, следовавший в Нижнекамск, был направлен на запасной аэродром, отметили в ведомстве.
В воскресенье Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Ижевске, Казани, Нижнекамске. Позже ограничения на работу аэропорта Ижевска были отменены после обеспечения всех мер безопасности для воздушных судов.