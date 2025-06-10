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    Какой рубль комфортен для России
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы
    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык
    Трамп дал совет «молодой и сердитой» Тунберг
    В Лос-Анджелесе начались погромы
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Стамбульский переговорный тупик повышает цену неизбежной победы России

    Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.

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    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Диалектическое танго человека и машины может стать полезным

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

    12 комментариев
    10 июня 2025, 08:27 • Новости дня

    Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник

    Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дежурные расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел 10 июня около 7 утра по московскому времени. В сообщении отмечается, что объект был уничтожен над территорией региона.

    В результате происшествия в аэропорту Пулково были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Представитель ведомства уточнил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности гражданских полетов.

    Позже Кореняко написал, что ограничения в аэропорту Пулково сняты, и воздушные суда принимаются и выпускаются в штатном режиме.

    Во вторник Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, из которых 46 дронов были сбиты над Брянской областью. По два беспилотника перехвачено над Ленинградской, Орловской и Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Санкт-Петербурга. Затем аэропорты Ижевска и Кирова ввели временные ограничения полетов.

    9 июня 2025, 13:18 • Новости дня
    Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область
    Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский государственный обвинитель сообщил, что с 1 мая по 30 ноября 2024 года датчанка Аннабель Йоргенсен участвовала в боевых действиях против Вооруженных сил России на территории Украины и в Курской области, получая регулярные выплаты.

    За этот срок Йоргенсен заработала не менее семи тысяч долларов, передает ТАСС.

    По данным обвинения, Йоргенсен не позднее 31 мая 2024 года прибыла в пункт дислокации интернационального легиона на Украине, где добровольно вступила в батальон «Арей» 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и заключила контракт на ежемесячные выплаты не меньше одной тысячи долларов. После завершения военной подготовки ей выдали автомат Калашникова АК-74 и боеприпасы.

    Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Йоргенсен стартовало 9 июня во 2-м Западном окружном военном суде. Часть процесса проходит в закрытом режиме из-за присутствия информации, составляющей государственную тайну. Прения сторон и оглашение приговора запланированы в открытом судопроизводстве.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    9 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Более 73 тыс. человек подали заявки на участие во II сезоне конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С момента старта второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие подали более 73 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация на конкурс продолжится до 14 сентября.

    По словам Кириенко, первый сезон конкурса продемонстрировал масштабную вовлеченность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение», – подчеркнул он.

    Кириенко также отметил, как конкурс влияет на семейные отношения: «Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь».

    «Призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – земельные участки, 8 оплатили первоначальные взносы или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие», – добавил Кириенко

    Второй сезон конкурса посвящен культурному коду России. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил о новых заданиях: «Семьям будет предложено создать семейный музей, написать книгу о своих исторических предках и приготовить фирменное блюдо».

    По его словам, в конкурсе уже участвуют представители всех 89 регионов России. Самую высокую активность демонстрируют жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Заявки также поступили из 23 стран, включая Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Индию, Ирландию и Киргизию.

    Среди участников 60% составляют женщины. «Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям», – отметил Бетин.

    Одной из первых на конкурс зарегистрировалась семья Мамаевых из Свердловской области – педагогическая династия с общим стажем 460 лет. «Конкурс "Это у нас семейное" объединяет людей, укрепляет семейные традиции, дает возможность получить признание и поделиться позитивным опытом», – сказала Екатерина Мамаева.

    Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала конкурс самым значимым событием последних двух лет: «Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности», – отметила она.

    «Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей – ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», – добавила Слащева.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья» в 2025 году. В первом сезоне участвовали 587 250 человек из более чем 100 тысяч семейных команд. Регистрация продолжается на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды из четырех и более человек, представляющие не менее трех поколений, включая детей в возрасте от 5 до 17 лет.

    Наблюдательный совет конкурса включает известных деятелей культуры, медицины, спорта и образования, среди которых Лео Бокерия, Сергей Лукьяненко, Мария Львова-Белова, Дмитрий Маликов, Дмитрий Морозов, Алексей Немов и другие. Они следят за прозрачностью и объективностью проведения всех этапов конкурса.

    Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет проекты, направленные на развитие талантов, карьерный рост и укрепление общественных ценностей.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 19:36 • Новости дня
    Поклонская появилась в Москве с новой прической

    Поклонская заплела афрокосы и посетила концерт музыканта Элизбара

    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    @ poklonskaya_nv

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская появилась в Москве в новом образе с афрокосами, посетив также концерт музыканта Элизбара в одном из культурных центров Москвы.

    О резкой смене имиджа Натальи Поклонской сообщает Лента.ру. Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале снимок с новой прической – афрокосами.

    Поклонская сделала кадры в одном из культурных центров столицы. Она также отметила, что в свежем образе посетила концерт российского музыканта-мультиинструменталиста Элизбара, основателя ансамбля Ann'Sannat.

    Поклонская сопроводила фото словами: «Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира».

    Поклонская ранее выкладывала в Сеть фото в вышиванке, посвящая пост Александру Пушкину и цитируя его четверостишье, чем вызвала дискуссии в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также экс-прокурор Крыма рассказала о предложении Владимира Жириновского обменять ее на другого депутата.

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    9 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.

    В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    @ REUTERS/David Swanson

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии, сообщает канал Sky News.

    По данным телеканала, протесты, изначально проходившие мирно, переросли в беспорядки после решения Дональда Трампа ввести Национальную гвардию вопреки воле губернатора Калифорнии. В самом центре города мужчина, размахивающий мексиканским флагом, забрался на горящую машину, а другие люди бросали в огонь дорожные конусы, играли на барабанах и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей, передает Sky News.

    Критики Трампа сообщили, что ввод войск лишь усилил напряженность и спровоцировал эмоции среди протестующих.

    По информации телеканала, главная автомагистраль, проходящая через центр, была перекрыта почти на весь день из-за противостояния между полицией и демонстрантами, которое сопровождалось применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. В полицию летели бутылки и другие предметы. Город охватил хаос и беззаконие, сообщает телеканал.

    Ранее около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с требованием к администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов.

    Газета ВЗГЛЯД ранее рассматривала причины беспорядков в Лос-Анджелесе.

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    9 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

    Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

    Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

    Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

    Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Убивавший в Самарской области «лесной маньяк» вступил в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины после возвращения в Луганскую область.

    Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», вступил в ряды ВСУ, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По данным канала, Ворошилов, совершивший в 90-х годах серию из минимум 13 убийств в Самарской области, отбывал 15 лет заключения и после освобождения вернулся в Луганскую область.

    После возвращения из заключения он несколько лет преподавал в профессиональном училище в Лисичанске, а затем, уже в 2022 году, переехал в Днепропетровскую область, где и вступил в ВСУ. Ворошилову сейчас 58 лет.

    Как отмечается, маньяк терроризировал Самарскую область в 90-х, нападая на влюбленные пары в лесу, он наносил жертвам многочисленные ножевые ранения. Расследование велось специальной группой из 29 оперативников, а ключевым доказательством стало совпадение ДНК с образцами подозреваемого.

    В Telegram-канале Shot сообщается, что причиной преступлений стали психические отклонения Ворошилова, а следователи вышли на его след после жалоб коллег-женщин, подвергшихся издевательствам.

    Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    СМИ писали, что он сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.

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    9 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы

    Mash: Экс-депутата Киву могли убить из-за долга в 30 млн рублей

    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы мог стать долг в 30 млн рублей, который, по версии следствия, его знакомый не хотел возвращать, сообщили СМИ.

    Причиной убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы стал долг в размере 30 млн рублей, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, друг Кивы Араик Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата.

    СБУ, в свою очередь, наняла киллера, чтобы устранить Киву. Сейчас Амирханян, которому 44 года, находится под арестом в Подмосковье по обвинению во взяточничестве.

    Ранее экс-депутат Рады Илья Кива имел при себе пистолет во время покушения в Московской области, но не успел выстрелить в нападавших.

    Киву два года назад убили из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа.

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    9 июня 2025, 09:18 • Новости дня
    Британский дипломат пригрозил Грузии войной с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд гарантировал Грузии в случае вступления в НАТО войну с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», – заявил он в интервью телекомпании «Имеди».

    В качестве примера он привел ситуацию на Украине.

    «Россия сочтет (вступление Грузии в НАТО) опасностью и будет война. Это произойдет», – сказал Ян Прауд.

    «Украина воюет более трех лет, по самым минимальным подсчетам потеряла полмиллиона убитыми и ранеными, НАТО же не отправило туда ни одного солдата, – отметил он. – Отправили деньги, оружие, поддерживают морально, но НАТО не воюет на стороне Украины и никогда и не собиралось».

    «Запад тянул Украину в НАТО. Еще в 2013 году большинство украинцев не хотело в НАТО. В повестке дня этот вопрос с 2014 года», – сказал британский дипломат.

    По его словам, «а сейчас мы имеем войну, и НАТО вновь повторяет, что Украина бесповоротно идет в альянс».

    Ян Прауд также отметил, что Запад, введя тысячи санкций против  России, не добился ими поставленных целей.

    «Нужно другое. К примеру, рассмотреть стратегию мира», – считает он.

    В этой связи дипломат сказал, что введение санкций против России со стороны Грузии «было бы бессмысленным и нереальным».

    «Санкции против России не сработали. Они нанесли вред, прежде всего европейской экономике», – заявил Ян Прауд.

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    9 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле, и сейчас находится в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

    Коментарии (9)
    9 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать

    Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть

    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены украинской делегации на переговорах не хотят отправлять украинских военных на гибель, заявил руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

    «Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.

    Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».

    «У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.

    Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во всей Запорожской области временно отключена подача электроэнергии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник днем.

    «Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – указал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, ситуация может повторяться из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.

    В воскресенье в большинстве населенных пунктов Запорожской области возобновили подачу электричества.

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    9 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    @ Пресс-служба Европейского/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат сообщил российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.

    Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

    Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.

    Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

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    9 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области

    Кремль сообщил о наступлении российских войск в Днепропетровской области для создания буферной зоны

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о причинах российских наступательных действий в Днепропетровской области, подчеркнув необходимость создания защитной зоны.

    Российское наступление в Днепропетровской области ведется в том числе ради создания буферной зоны для защиты российских границ, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подтвердил, что этот аспект учитывается в плане российских операций.

    На прямой вопрос о создании буферной зоны Песков ответил: «В том числе, безусловно». Таким образом, задача формирования буферной территории была официально названа одной из целей военной активности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей.

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам.

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    9 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Астана напомнила Украине об ожидании ответа по атаке на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Астана не прекращала ожидать от Киева ответа по нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в феврале 2025 года, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», – цитирует Смадиярова ТАСС. По его словам, Казахстан передал киевскому режиму по дипломатическим каналам всю необходимую информацию по атаке, дальнейшие шаги должна сделать Украина.

    Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля 2025 года. Станция временно прекратила работу, ремонт завершился в мае. КТК обеспечивает основной объем экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.

    В министерстве энергетики Казахстана подчеркивали, что прокачка нефти во время ремонта не прекращалась и велась в обход поврежденной станции.

    В апреле Астана отмечала, что ведет переговоры с Киевом по инциденту с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская».

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    Какой рубль комфортен для России

    Российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Это неудивительно, ведь он укрепился аж на 40%. Однако слишком крепкий рубль не всегда благо. Какие проблемы он создает, и удастся ли их решить за счет второго полугодия? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

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    Зачем Запад придумал миф о «скором нападении России»

    «Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об угрозе нападения России на Европу после окончания СВО. Почему западные политики, СМИ и военные в один голос убеждают европейского обывателя в том, что скоро на улицах городов ЕС появятся российские танки? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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