Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Путин коротко пообщался со Стоуном в Кремле
В Кремле состоялась короткая встреча президента России Владимира Путина с американским режиссером Оливером Стоуном, сообщают информационные агентства.
Стоун посетил военный парад на Красной площади в Москве, а также был гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. Путин коротко побеседовал с режиссером, когда провожал гостей, передает РИА «Новости».
Напомним, Стоун наблюдал за парадом с трибуны, где также находились руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента России Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.
Стоун рассказывал, что уже бывал на подобном параде несколько лет назад, и отметил, что это было «невероятно, впечатляющий парад».