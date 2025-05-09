Путин коротко пообщался со Стоуном в Кремле

Tекст: Антон Антонов

Стоун посетил военный парад на Красной площади в Москве, а также был гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. Путин коротко побеседовал с режиссером, когда провожал гостей, передает РИА «Новости».

Напомним, Стоун наблюдал за парадом с трибуны, где также находились руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента России Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Стоун рассказывал, что уже бывал на подобном параде несколько лет назад, и отметил, что это было «невероятно, впечатляющий парад».