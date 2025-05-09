Кубанский парламентарий отправил гумпомощь к 9 мая в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

На этот раз груз включал комплектующие и аккумуляторы для FPV-дронов, электромотоциклы для логистики, обмундирование, коллиматоры, тепловизоры, генераторы, ноутбуки, принтеры и другие необходимые вещи для фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша боевая посылка с военно-техническим снаряжением доставлена точно к Великому Празднику. Убежден, что эта техника усилит наши позиции и приблизит Победу! Сегодня груз доставлен в семь боевых частей, а в течение мая еще 15 военных подразделений получат необходимое снаряжение», – заявил Тозлян.

Парламентарий отметил, что с начала спецоперации он формирует такие гуманитарные отправки за собственные средства, помогая бойцам и жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, ко Дню Победы для сочинцев был отпечатан уникальный тираж газеты «Комсомольская Правда» от 9 мая 1945 года – в ней 28 исторических публикаций, включая текст Акта о капитуляции Германии и поздравление Иосифа Сталина. Эти экземпляры, включая оцифрованную версию, доставлены на передовую, а также распространяются среди ветеранов, школьников и участников городских мероприятий в Сочи.