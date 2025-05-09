Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Кубанский парламентарий отправил гумпомощь к 9 мая в ДНР
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян отправил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим и жителям ДНР ко Дню Победы.
На этот раз груз включал комплектующие и аккумуляторы для FPV-дронов, электромотоциклы для логистики, обмундирование, коллиматоры, тепловизоры, генераторы, ноутбуки, принтеры и другие необходимые вещи для фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Наша боевая посылка с военно-техническим снаряжением доставлена точно к Великому Празднику. Убежден, что эта техника усилит наши позиции и приблизит Победу! Сегодня груз доставлен в семь боевых частей, а в течение мая еще 15 военных подразделений получат необходимое снаряжение», – заявил Тозлян.
Парламентарий отметил, что с начала спецоперации он формирует такие гуманитарные отправки за собственные средства, помогая бойцам и жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, ко Дню Победы для сочинцев был отпечатан уникальный тираж газеты «Комсомольская Правда» от 9 мая 1945 года – в ней 28 исторических публикаций, включая текст Акта о капитуляции Германии и поздравление Иосифа Сталина. Эти экземпляры, включая оцифрованную версию, доставлены на передовую, а также распространяются среди ветеранов, школьников и участников городских мероприятий в Сочи.