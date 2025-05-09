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Синоптик спрогнозировал облачную погоду без осадков 9 мая в Москве
В столице на День Победы ожидается облачная погода и температура воздуха до 14 градусов тепла, без существенных осадков, сообщают специалисты центра погоды.
Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в День Победы, передает ТАСС. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице температура достигнет 10-12 градусов тепла, а по области достигнет 9-14 градусов.
На севере региона местами во второй половине дня возможны кратковременные небольшие дожди. Леус подчеркнул, что по опыту прошлых лет и прогнозу на этот год, «воздушная часть парада в столичном регионе по метеоусловиям отменяться не должна».
Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Накануне сообщалось, что погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.