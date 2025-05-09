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    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 09:38 • Новости дня

    Синоптик спрогнозировал облачную погоду без осадков 9 мая в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на День Победы ожидается облачная погода и температура воздуха до 14 градусов тепла, без существенных осадков, сообщают специалисты центра погоды.

    Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в День Победы, передает ТАСС. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице температура достигнет 10-12 градусов тепла, а по области достигнет 9-14 градусов.

    На севере региона местами во второй половине дня возможны кратковременные небольшие дожди. Леус подчеркнул, что по опыту прошлых лет и прогнозу на этот год, «воздушная часть парада в столичном регионе по метеоусловиям отменяться не должна».

    Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

    Накануне сообщалось, что погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.

    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

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    7 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»

    Песков сообщил об ограничении мобильного интернета в Москве из-за безопасности

    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице ввели ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Меры по ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы связаны с необходимостью обеспечения безопасности, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения введены по «понятным причинам» и не являются техническими сбоями.

    Песков подчеркнул, что к данной мере следует относиться с пониманием, поскольку все необходимые разъяснения уже были даны. Он пояснил: «Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем».

    Пресс-секретарь отметил, что ограничения могут сохраняться весь период пребывания в России иностранных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на доступ в интернет вводятся для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

    Жителям Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов в связи с подготовкой ко Дню Победы. В отдельных районах Москвы уже наблюдаются перебои мобильного интернета у пользователей разных операторов.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    8 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве

    Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет в День Победы в Москве

    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.

    Как передает РИА «Новости», в День Победы в Москве температура воздуха на начало парада составит от плюс пяти до плюс восьми градусов, а днем повысится до плюс двенадцати. Эта температура окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы для мая и будет соответствовать многолетним показателям апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Согласно его прогнозу, ночью в столице маловероятны осадки, температура опустится до нуля – плюс трех градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса.

    «В День Победы синоптическая ситуация в столице нашей родины обусловится тыловой частью высотного циклона с центром над Верхневолжьем. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха на начало военного парада плюс пять – плюс восемь, днем плюс девять – плюс двенадцать, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», – рассказал Тишковец.

    Ветер в этот день будет юго-западным и западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

    Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночном похолодании до минус пяти градусов в регионе.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве отражены две атаки беспилотников, обломки которых упали на территории города, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – написал он в Telegram-канале. Спустя менее часа Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, также направлявшегося на российскую столицу.

    Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, добавил мэр.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

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    7 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей (СБП) из-за ограниченного доступа к мобильному интернету, сообщили в СПБ.

    В СПБ предупредили, что возможные перебои в работе переводов между счетами и оплат при помощи Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая предсказали для Москвы и области, передает ТАСС.

    Ограничения связаны с ожидаемым снижением доступа к мобильному интернету в этот период.

    В официальном сообщении СБП подчеркнули, что могут возникнуть также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

    О предстоящих сложностях предупредили также в Сбербанке и сервисе ЮMoney. Банки отметили, что временное отключение сотовой связи и мобильного интернета может затронуть работу их приложений и прохождение платежей.

    Напомним, в Москве вводятся ограничения на доступ в интернет для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    Жителей Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов из-за подготовки ко Дню Победы.

    «Яндекс такси» предупредил о возможных сбоях работы в центре столицы.

    Кремль объяснил ограничения мобильной связи в Москве «опасным соседством».

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    6 мая 2025, 20:44 • Новости дня
    Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об отражении еще одной атаки дрона на Москву

    Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, направлявшегося к городу.

    В своем Telegram-канале Собянин написал, что «отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 22:12 • Новости дня
    ПВО уничтожила еще два летевших на Москву дрона

    Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников при подлете к Москве

    ПВО уничтожила еще два летевших на Москву дрона
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО отразила атаку еще двух беспилотников, обломки которых сейчас обследуют специалисты на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что еще два украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО Минобороны при попытке подлета к Москве.

    Уточняется, что беспилотники были сбиты, а их обломки упали на территории Московской области. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы исключить возможные последствия и обеспечить безопасность жителей.

    Ранее в Домодедово вновь ввели временные ограничения на авиарейсы. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух атаках беспилотников, обломки которых упали на территории города.

    Подразделения ПВО ранее уничтожили 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 09:32 • Новости дня
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
    @ Беклин Алексей/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отдельных районах Москвы наблюдаются перебои с мобильным интернетом у абонентов разных сотовых операторов, что затронуло Северо-Западный, Северный и другие округа.

    Проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве зафиксированы у ряда абонентов различных операторов, передает ТАСС.

    Сбои отмечаются в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах города. Кроме того, перебои с интернетом затронули районы Пресни и Дорогомилово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили, что ограничения на доступ в Сеть могут вводиться для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

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    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    7 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки дронов на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

    На просьбу прокомментировать мотивы украинского режима, устроившего атаку БПЛА, представитель Кремля заявил: «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», сообщает ТАСС.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    9 мая 2025, 00:21 • Новости дня
    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской

    Вучич провел братскую встречу с Фицо несмотря на сложности перелета

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России состоялась личная встреча президента Сербии Вучича и премьер-министра Словакии Фицо, прошедшая на фоне ограничений для их авиарейсов.

    Президент Сербии Александар Вучич встретился в Москве с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Вучич опубликовал в соцсетях видеоролик с крепким рукопожатием и подписал: «Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки – братья навсегда!»

    Премьер Словакии добирался в столицу России по удлиненному южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, это произошло после того, как Эстония, Латвия и Литва отказали в пролете самолету Фицо.

    Аналогичные ограничения ранее были введены и для рейса президента Сербии. Литва и Латвия не разрешили самолету Вучича пересечь свое воздушное пространство.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки ряда стран Евросоюза не допустить визита европейских лидеров в Москву в честь 80-летия Победы – это позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту. Эстония запретила пролет спецборта Роберта Фицо над своей территорией во время его визита в Москву. Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    6 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов в другие аэропорты

    Tекст: Вера Басилая

    Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы, девять рейсов принял Саратов.

    Росавиация сообщила о перенаправлении самолетов, летевших в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы из-за ограничений на работу аэропортов, передает ТАСС.

    Из-за позднего прибытия самолетов в аэропорты назначения возможны задержки последующих рейсов.

    Специалисты Росавиации и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

    Между тем саратовский международный аэропорт Гагарин принял девять рейсов, следовавших в Москву, передает РИА «Новости».

    Самолеты прибыли из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта).

    Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения.

    Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    До этого ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    6 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Сбиты три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражает атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над другими регионами России.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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