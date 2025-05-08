Лихачев: Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью телеканалу «Россия-24» уточнил, что четыре из шести энергоблоков на станции используют топливо американской сборки и добавил: «Собственно, оно нам не нужно, но возникают организационные моменты и юридические. Здесь очевидно потребуются определенные консультации. Время для них не настало, нужно политическое решение. Мы готовы его вернуть», передает «Интерфакс».

Лихачев также подчеркнул, что Росатом обычно возвращает отработавшее топливо в ядерный оборот и перерабатывает его, однако с американским топливом пока неясно, как поступить с технологической точки зрения.

Ранее Лихачев заявил, что Россия готова к обсуждению форматов взаимодействия с США относительно Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вопросы могут затрагивать судьбу американского ядерного топлива на станции.

Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.