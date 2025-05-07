Фестиваль «Классика Победы» стартовал в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Фестиваль патриотической театральной постановки «Классика Победы. Память поколений» стартовал 6 мая, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники проекта «Школьная классика» посвятили спектакль 80-летию Победы и показали шесть историй на основе воспоминаний реальных ветеранов. Премьера состоялась в Малом театре России на Большой Ордынке, где более 150 юных артистов выступили перед ветеранами и известными актерами.

Артур Орлов, председатель правления «Движения Первых», отметил: «Фестиваль «Классика Победы. Память поколений» – это уникальная возможность для современного поколения выразить благодарность дедам и прадедам за героизм и мужество в борьбе с фашизмом».

В этом году фестиваль проходит в 14 городах, обладающих званиями «Город-герой» и «Город воинской славы», включая Москву, Новороссийск, Мурманск и другие. В основу постановки легли более 30 собранных историй, включая рассказ Николая Петровича Теплотанского об операции «Багратион» и рассказы еще нескольких ветеранов.

По словам Николая Петровича, внимание молодежи к подвигу ветеранов стало для него главным подарком ко Дню Победы. Он выразил радость, отмечая, что дружба и единение молодых людей позволяют сохранять память о прошлом. В постановке приняли участие более 750 школьников из разных регионов, отобранных через кастинги. Ребята подошли к подготовке с особым трепетом, опираясь на истории из своих семей и воспоминания близких.

Показы спектакля пройдут до 11 мая в городах России, а в День Победы постановку увидят жители Ржева.