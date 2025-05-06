The Aviationist сообщил о способности украинского морского дрона V7 поражать самолеты на дистанции 10 км

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский журнал The Aviationist сообщил, что украинский морской дрон V7 может уничтожать самолеты, такие как Су-30, на расстоянии до десяти километров. В публикации подчеркивается, что дрон оснащен ракетами AIM-9 Sidewinder, которые запускаются с борта катера при помощи подъемной рельсовой установки, передает «Газета.ru».

Авторы издания отмечают, что сочетание малозаметности, высокой мобильности и внезапности позволяет дрону представлять угрозу даже для высокоскоростных боевых самолетов. В статье приводится прямая цитата: «Сочетание некоторой степени малой заметности, мобильности и внезапности делает эти беспилотные катера угрозой даже для высокоскоростных самолетов, таких как Су-30».

The Aviationist также указывает, что подобная схема применения ракет ранее не встречалась в практике морской войны с использованием беспилотников. Использование подъемной рельсовой установки дает дрону гибкость поражения целей, недоступную для предыдущих моделей беспилотных катеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Морская авиация ЧФ в акватории Черного моря уничтожила американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера, а также повредила еще один катер.

Комбинированная атака на Крым с применением дронов, безэкипажных катеров и ракет Storm Shadow, по мнению военного эксперта, указывает на участие Британии в эскалации ситуации в Черноморском регионе.